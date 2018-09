Bruno Capelas/Estadão Dobradiça permite que telas traseira e dianteiras formem uma nova tela.

Se é possível uma tela de 5 polegadas no smartphone, que tal duas? Essa é a proposta do Axon M, celular que a chinesa ZTE está lançando no mercado norte-americano durante a CES 2018, feira de tecnologia que acontece nesta semana em Las Vegas. Com duas telas de 5,2 polegadas, na frente e na traseira, o aparelho tem uma dobradiça, que permite ao usuário transformar a tela em uma única superfície com 6,75 polegadas.

Com isso, é possível utilizar o smartphone em diversos modos de exibição diferentes: dá para usar a tela estendida, em um formato bom para assistir vídeos, por exemplo, ou usar um modo espelho, no qual o que aparece em uma tela é replicado na outra. Além disso, é possível usar as duas telas com dois aplicativos diferentes abertos -- sendo possível, assim, assistir a um vídeo em uma tela e fazer anotações na outra.

Durante a feira, a reportagem do Estado testou o aparelho, destinado ao mercado premium. A sensação é de que a ideia é boa, mas o design ainda é um bocado esquisito para se tornar um sucesso: primeiro, porque entre as duas telas há um espaço de borda que afeta a experiência do usuário. Além disso, o fato de ter telas dos dois lados do aparelho certamente aumenta a probabilidade de uma telas ser riscada ou sofrer danos.

Outro fator que pesa contra o aparelho é justamente seu diferencial: por causa das duas telas, ele tem mais de um centímetro de espessura, parecendo um grande sanduíche de celulares. Além disso, ele é mais pesado (230 gramas) que seus rivais - o iPhone 8 e o Google Pixel 2, por exemplo, pesam cerca de 150 gramas. Trocar os modos de exibição, porém, é uma experiência simples e fácil, usando um botão na barra inferior de comandos do Android, marcada com um M. É bastante interessante usar o potencial das “dobradiças”, deixando o celular em formato de “tenda” para assistir a um vídeo, por exemplo.

À parte a tela, o Axon M tem especificações bastante robustas, com câmera de 20 megapixels, 64 GB de armazenamento, 4 GB de memória RAM e bateria de 3180 mAh. Nos Estados Unidos, o aparelho está sendo vendido por US$ 725 -- preço acima do praticado pela Apple no modelo mais simples do iPhone 8, por exemplo (US$ 679). O smartphone da ZTE, que funciona com sistema operacional Android 7.0 Nougat, não tem previsão de lançamento no mercado brasileiro, uma vez que a marca não atua por aqui.

*O jornalista viajou a convite da Consumer Technology Association (CTA)