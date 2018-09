Motorola Motorola anunciou teclado para aparelhos Moto Z durante a CES 2018

Cansado de usar a tela sensível ao toque? Os usuários de celulares da Motorola poderão comprar um teclado para transformar seus smartphones em um produto retrô, com cara de aparelho do anos 2000. O anúncio foi feito durante o segundo dia da Consumer Electronics Show, a maior feira de tecnologia do mundo, que acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos, até a próxima sexta-feira, 12.

Para usar, basta acoplar o dispositivo atrás do aparelho e começar a digitar. O teclado físico completo desliza e inclina a tela em um ângulo de 60° e tem design parecido com os antigos teclados Qwerty usados em celulares há pouco mais de dez anos.

O teclado está disponível para aparelhos Moto Z e foi construído pela startup Livermorium, vencedora do programa de aceleração da Motorola. O lançamento está previsto para até o final desse ano e o produto custará cerca de US$ 99.