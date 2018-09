Bruno Capelas/Estadão Snap montou uma banquinha em rua de Las Vegas para tentar vender seus óculos

Snapchat, que já foi a grande vedete das redes sociais, está em Las Vegas, nos Estados Unidos, mas não para participar da Consumer Electronics Show (CES), maior feira de tecnologia do mundo, que termina hoje. Sem estande no evento, é na principal avenida da cidade, a Strip, que a companhia tenta emplacar seu único produto de hardware já lançado, um óculos com câmera para compartilhar vídeos direto no aplicativo.

Lançados em setembro de 2016 com grande estardalhaço, os Spectacles foram uma tentativa da Snap de se dissociar de seu aplicativo e se vender ao mercado como uma “empresa de câmeras”. Mas as vendas não decolaram. No 3.º trimestre em 2017, a empresa informou perdas de US$ 40 milhões com os óculos – o equivalente a 130 mil óculos encalhados, já que boa parte dos consumidores os devolveram.

Enquanto outras grandes empresas, como Google, têm estandes luxuosos no Las Vegas Convention Center, a Snap exibe os óculos Spectacles em uma pequena barraca de rua, colocada de forma discreta no Linq Promenade, espécie de calçadão anexo ao hotel The Linq.

No pequeno carrinho, a empresa vende os óculos, capazes de gravar vídeos de 10 a 30 segundos, por US$ 130. Segundo o vendedor, a empresa não cobra impostos pela venda. O produto está disponível em três modelos, mas atrai poucos interessados. Ao seu lado, um estande do Google tem filas de pessoas que querem retirar brindes de graça. Muitos esperam mais de uma hora.

*O jornalista viajou a convite da Consumer Technology Association (CTA)