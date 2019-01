HTC Modelo Vive Cosmos, da HTC, ainda não tem data de lançamento

A HTC aproveitou o primeiro dia de feira da Consumer Electronics Show (CES) para anunciar seus novos óculos de realidade virtual, o Vive Cosmos. O aparelho é a aposta da empresa para oferecer uma experiência de realidade digital que seja confortável e fácil para seus usuários configurarem.

Inicialmente, o Cosmos funciona apenas conectado a um computador, mas a empresa já adiantou que poderá torná-lo compatível a outras plataformas, como smartphones. A fabricante também disse que o novo modelo terá cada vez mais opções de customização modular.

No vídeo promocional, a HTC mostra que o novo modelo possui câmera de rastreamento na frente e aos lados. Os controles também são diferentes dos outros aparelhos lançados pela mesma fabricante e se assemelham aos usados nos óculos da Oculus Quest.

Estratégia. A HTC registrou no ano passado a marca “Vive Cosmos”, movimento que veio repleto de especulações de que o produto seria lançado na CES este ano. O modelo é a terceira grande linha de óculos de realidade virtual, depois do Vive, e do Vive Focus, lançado mundialmente em novembro.

O Cosmos é visto como uma opção intermediária entre os produtos já lançados pela HTC – é menos intensivo em configurações que o Vive e mais sofisticado que o Vive Focus. O modelo, porém, ainda não tem data para ser lançado e o valor de venda também não foi divulgado.

A empresa também lançou uma opção mais sofisticada chamada de HTC Vive Pro, cuja tela de resolução é maior que o Vive original e possui a mesma tecnologia de rastreamento visual do modelo apresentado na CES.