Apresentada na CES, nova TV da LG tem tela dobrável

Já passou pela situação de achar que a sua TV está estorvando o ambiente da sua casa? Se depender da LG, essa sensação está com os dias contados: nesta segunda-feira, 7, a empresa anunciou a criação da LG Signature R, uma TV com tela de OLED que pode ser enrolada dentro de uma caixa, permitindo ao consumidor ajustar 'o tamanho' do aparelho conforme a necessidade. É o maior anúncio da empresa até aqui na Consumer Electronics Show (CES), maior feira de tecnologia do mundo, que acontece nesta semana em Las Vegas (Estados Unidos).

São três modos diferentes: escondida (no qual toda a tela fica dentro da caixa), horizonte (no qual aparece apenas um retângulo, com notificações de eletrodomésticos conectados, usando a TV como central da casa conectada) e o tradicional. Com resolução 4K (Ultra HD), o aparelho deve chegar ao mercado americano em março deste ano -- o preço não foi divulgado, mas é possível especular algo acima de US$ 10 mil. Ainda não há previsão de preço ou data de lançamento do aparelho aqui no Brasil.

Além disso, a LG também anunciou diversas novidades para sua linha de TVs na manhã desta segunda-feira. Entre os destaques, novos modelos de TVs com resolução 8K (com quatro vezes mais pixels que os aparelhos 4K), seja nas tecnologias de OLED ou de LCD.

Os aparelhos também trazem o padrão mais recente da tecnologia HDMI (2.1, permitindo maiores taxas de frequência nos vídeos) e integração com a assistente digital Alexa, da Amazon. Vale lembrar que, em 2018, a LG se pautou pela parceria com o Google Assistant, principal rival da Alexa, que segue em suas TVs. "Agora, nossos consumidores terão TVs com compatibilidade com cerca de 80% do mercado de dispositivos da casa conectada", prometeu Tim Alessi, diretor de marketing para entretenimento caseiro da LG nos Estados Unidos.

Outra novidade também chamou a atenção: todas as TVs lançadas pela empresa neste ano terão embarcado o sistema AirPlay, da Apple. Com isso, será possível que usuários do iPhone integrem seus celulares ao televisor, enviando vídeos de uma tela para outra com apenas um ou dois cliques. No domingo, 6, a Samsung já havia anunciado algo semelhante, a despeito de sua rivalidade com a Apple -- o movimento reforça a teoria de que a Apple está se preparando para se posicionar com força no mercado de streaming de vídeo, ao lado de Netflix e Disney.

Divulgação Máquina de fazer cerveja da LG tem capacidade de produzir 5 litros da bebida a cada duas semanas

Casa conectada. Se em 2018 a LG trouxe uma linha de casa conectada integrada, a ThinQ, este ano a empresa decidiu expandir sua linha de produtos. No palco em Las Vegas, a empresa trouxe dois novos produtos curiosos. A LG Styler é uma espécie de passadeira de roupas inteligente, enquanto a LG Home Brewer é uma máquina de fazer cerveja em casa -- ainda que seu rendimento seja baixo, com 5 litros a cada duas semanas e de apenas 5 tipos diferentes da bebida (IPA, Pale Ale, Stout, Pilsner e cerveja de trigo).

A empresa prometeu ainda lançar um serviço pró-ativo de atendimento ao consumidor nos Estados Unidos -- a teoria, aqui, é que se os produtos são inteligentes e conectados à internet, é possível perceber quando eles irão apresentar falhas, fazendo a manutenção preditiva. Estará disponível para aparelhos de lavanderia e de cozinha, como fogões e geladeiras.

Com cerca de 45 minutos, a apresentação da empresa também versou sobre as possibilidades do 5G, nova tecnologia de conexão móvel que está prestes a chegar ao mercado nos Estados Unidos. Para isso, a empresa convidou a Qualcomm para subir ao palco, mas sem grandes detalhes. Espera-se que mais novidades da sul-coreana sejam anunciadas na noite desta segunda-feira, 7, quando seu presidente executivo I.P. Park fará uma apresentação de abertura da feira, no Park Theater. A reportagem do Estado estará por lá para acompanhar os detalhes.

*O repórter viajou a convite da Intel