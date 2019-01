Reprodução Sony anunciou modelo Z9G que será vendido nos tamanhos de 85 polegadas e 98 polegadas

A Sony apresentou, na noite desta segunda-feira, 7, a sua linha de televisões de 8K com super telas de até 98 polegadas. A série, chamada de Master, não teve valores de venda divulgados, mas a expectativa é que os aparelhos custem pelo menos US$ 15 mil nos Estados Unidos.

Segundo a fabricante, os aparelhos da série Master possuem um algoritmo exclusivo especialmente desenvolvido para resolução 8K que pode detectar e analisar cada objeto na imagem de forma inteligente, resultando em imagens mais realistas. A tecnologia deve destacar os filmes criados pela divisão de entretenimento da fabricante, que já estão usando ferramentas para melhorar o conteúdo das imagens.

A Sony disse que também melhorou a qualidade do som, posicionando quatro alto-falantes na frente do aparelho. Ao contrário das TVs OLED já lançadas pela fabricante, no entanto, a tela em si não irá emitir sons -- um dos destaques da linha apresentada pela empresa na CES 2018.

O modelo mais sofisticado da série é o A9G OLED, que possui opções de 77, 65 e 55 polegadas. Há ainda uma opção de tela LCD, chamada de Z9G, que será vendido nos tamanhos de 85 polegadas e 98 polegadas.

Conexão. Os aparelhos da nova série também terão integração com o Google Assistant e poderão controlar a televisão por comando de voz, dispensando o uso de controles remotos. Os novos modelos também funcionarão com Apple AirPlay 2, permitindo que iPhone, iPad e Mac controlem programas de TV e filmes na televisão.