Reuters/Aly Song Chinesa TCL é dona de marcas como Alcatel, BlackBerry e, no Brasil, tem parceria com a Semp

A fabricante chinesa de TVs TCL anunciou nesta terça-feira, 8, que vai lançar no Brasil televisões com resolução HD e Full HD com Google Assistant, o assistente pessoal do Google. De acordo com João Rezende, gerente de produto da marca no País, a meta é popularizar o conceito de televisão com auxílio de inteligência artificial no mercado nacional -- da mesma forma como foi feito há alguns anos com as TVs conectadas (ou Smart TVs).

"É ótimo ter inteligência artificial para os produtos topo de linha, mas a gente quer fazer com que mais pessoas consigam usar o recurso, torná-lo popular", disse Rezende. "A indústria precisa fazer o consumidor entender o poder desse recurso."

O anúncio foi feito pelo executivo ao Estado durante a 52ª edição da Consumer Electronics Show (CES), maior feira de tecnologia do mundo, que acontece nesta semana em Las Vegas. Segundo Rezende, os produtos começam a chegar ao mercado brasileiro em março e terão o assistente em português. "Caso contrário, a gente ia precisar vender a televisão junto com um curso de inglês", brincou o executivo.

Os modelos começam com tamanhos a partir de 32 polegadas e ainda não têm preço definido, mas devem custar a partir de R$ 1,2 mil, substituindo a linha atual de aparelhos da empresa. Além disso, os aparelhos também contarão com sistema Android TV, que permite a integração direta com o sistema operacional para dispositivos móveis do Google, altamente popular no Brasil.

*O repórter viajou a convite da Intel