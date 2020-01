Lenovo O X1 Fold, da Lenovo, se dobra ao meio e tem teclado via Bluetooth separadamente

A fabricante chinesa Lenovo anunciou nesta segunda-feira, 6, o primeiro notebook de tela dobrável do mundo. Chamado de ThinkPad X1 Fold, o aparelho começará a ser vendido nos EUA ainda este ano, por US$ 2,5 mil, indicou a empresa durante a abertura da Consumer Electronics Show (CES), feira de tecnologia que acontece nesta semana em Las Vegas (EUA).

O produto é uma evolução de um protótipo exibido pela empresa em 2019. Quando totalmente desdobrada, sua tela tem 13,3 polegadas, em um painel de resolução 4:3 fabricado pela LG Display. Ao ser totalmente fechado, o notebook se parece bastante com um caderninho de anotações, como os da marca Moleskine.

Ao contrário do que apareceu em celulares como Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X, a meta não é ter telas maiores, mas sim dispositivos menores. Além da tela dobrável, o X1 Fold tem um teclado independente, que pode ser armazenado dentro do pequeno vão deixado entre a tela quando ela está 100% dobrada. O acessório funciona conectado via Bluetooth.

Segundo a Lenovo, o X1 Fold utiliza o Windows 10 Pro, o que significa que a empresa teve de adaptar o sistema da Microsoft para conseguir usar a tela dobrável. Uma versão do Windows está sendo desenvolvida para dispositivos dessa forma, chamada de Windows 10X. Quando estiver pronta, ela será implementada no X1 Fold.