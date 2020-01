Royole Caixa de som conectada Mirage custará US$ 899, bem acima dos preços praticados na categoria

Em 2019, a fabricante americana de dispositivos Royole foi uma das empresas mais comentadas da CES, feira de tecnologia que acontece anualmente em Las Vegas. O motivo da febre era o Flex Pai, smartphone que pode ser considerado o primeiro celular de tela dobrável da história – apesar de só ter sido colocado à venda na China. Em 2020, a empresa voltou à carga e trouxe para a CES deste ano a Mirage, uma caixa de som conectada que funciona com a assistente digital Alexa, da Amazon, e tem uma tela flexível envolvendo o aparelho.

Com formato cilíndrico, a Mirage é praticamente uma versão da Echo Plus, caixa de som conectada da Amazon, com uma tela de 8 polegadas ao seu redor. Além disso, o dispositivo tem uma câmera de 5 megapixels que pode ser utilizada para videoconferências. A previsão é de que o dispositivo comece a ser vendido até o fim do ano nos EUA, por US$ 899. Uma versão normal do Echo Plus é vendida nos EUA por US$ 149. Já a Echo Show, caixa de som conectada da Amazon com uma tela, custa US$ 80 no site da varejista americana.

Segundo a imprensa americana, que acompanhou a apresentação oficial do produto, o aparelho tem bom desempenho sonoro e sua tela flexível o diferencia de outros produtos da categoria – embora seu alto preço possa ser um empecilho para a grande maioria dos consumidores. De qualquer forma, mais uma vez, a Royole roubou os holofotes por alguns minutos – e mostrou que a tela flexível pode ir muito além dos celulares.