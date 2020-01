TCL/Divulgação Telefone TCL 10 5G, lançado na CES

São poucos os anúncios de celulares na CES, principal feira de tecnologia dos EUA. Quem apareceu por lá, porém, decidiu que deve marcar a vida dos usuários. A chinesa TCL, conhecida no Brasil por suas televisões, imagina que pode ser o primeiro celular 5G das pessoas. A companhia anunciou um aparelho compatível com a tecnologia que custa apenas US$ 500 nos EUA, onde ele será comercializado ainda neste ano.

É um preço competitivo: nos EUA, a versão 5G do Galaxy S10, da Samsung, sai por US$ 1,3 mil. A TCL, porém, não revelou muitos detalhes sobre o TCL 10 5G. É possível saber que a companhia usará um chip da série 7 da Qualcomm com 5G embutido, dedicado a smartphones intermediários. Ele também terá um conjunto de quatro lentes na câmera traseira.

Outros dois celulares da linha 10 foram revelados, o 10L, e o 10 Pro. Até a conclusão deste texto, não era possível saber se os aparelhos vão chegar ao Brasil. Mais detalhes devem ficar para o MWC, principal evento de telefonia móvel que acontece em Barcelona, Espanha, no fim de fevereiro.

De qualquer maneira, mesmo que chegue ao Brasil, os clientes terão que esperar, já que a Anatel adiou o leilão das frequências do 5G para 2021.