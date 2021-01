Samsung Com câmeras e sensores, o "robôzinho" da limpeza poderá ser, ao mesmo tempo, uma babá eletrônica para os pets

A Samsung apresentou nesta segunda-feira, 11, durante a CES (Consumer Eletronics Show), uma nova linha de produtos com foco na integração doméstica entre seus aparelhos, com o tema “Better Normal for All” (Um normal melhor para todos, em tradução literal). Durante o evento, a empresa apresentou aparelhos como televisores, geladeiras e robôs e anunciou um plano de sustentabilidade para sua operação.

O ano de 2020, marcado pela pandemia de coronavírus, foi um dos principais fatores para as novidades desse ano na Samsung, que focou no desenvolvimento de aparelhos e aplicativos para casas inteligentes.

Na cozinha, por exemplo, o objetivo foi facilitar a interação entre os eletrodomésticos e a hora de cozinhar. A empresa apresentou uma série de atualizações em seus produtos smart — a linha chamada SmartThings Cooking — como a integração de celulares com visores na geladeira, para facilitar a visualização de receitas, pedidos de mercado, ajustar tempo e temperatura do forno.

Samsung Customizável, a nova geladeira da Samsung pode ser encontrada em cores como rosa, azul, verde e vermelho

A empresa também lançou a Flex Bespoke, geladeira customizável em cores, com quatro portas. A novidade conta com espaços específicos para armazenar bebidas, vegetais e congelados, com controle de temperatura e recipientes projetados para cada tipo de alimento. O produto pode ser encontrado em diversas cores como rosa, verde, vermelho, branco, entre outras, e vai estar disponível nos Estados Unidos a partir de março.

Já nas televisões, a grande novidade é a Micro LED 110. A TV é a nova aposta smart da Samsung, com tecnologia semelhante à The Wall, a tela gigante apresentada pela empresa na CES do ano passado. O aparelho também conta com QuadVue, que permite dividir a tela em até quatro partes em diferentes conteúdos e inclui mais de 160 canais gratuitos pelo Samsung TV Plus.

Samsung O aparelho conta com QuadVue, tecnologia que permite dividir a tela em até quatro partes em diferentes conteúdos

Outra novidade são as atualizações do Samsung Health, disponível agora também nas TVs, com a presença de um sensor que acompanha e monitora os exercícios durante a prática. Com isso, o aplicativo é capaz de produzir relatórios e resumos sobre as atividades dos usuários com base em seus movimentos.

Inteligência Artificial

A Samsung também está investindo em inteligência artificial (IA) para seus produtos e apresentou novidades com a tecnologia na edição da CES 2021. Segundo Sebastian Seung, presidente da divisão de pesquisa da Samsung, a IA precisa ser “pessoal, previsível e transformadora”. Nessa linha, a empresa apresentou o AI NeoQuantum Processor 8K, um chip com IA para transformar a qualidade HD de TVs em 8K, por exemplo.

Na onda dos “robozinhos” de limpeza, o lançamento é o Jetbot90 AI+. O aparelho identifica e classifica objetos e decide onde limpar, com sensores Lidar, de profundidade, e 3D, além de câmeras que permite que ele seja quase uma babá eletrônica para pets, filmando imagens ao vivo. O Jetbot90 AI+ também identifica objetos frágeis, para que eles não sejam acertados durante a limpeza e tudo pode ser acompanhado por um aplicativo no celular. O produto também vai estar disponível para os Estados Unidos no primeiro semestre de 2021.

Para o futuro, a empresa também pretende investir em mais tecnologias robóticas com IA, como o Samsung Botcare, que funciona como um assistente pessoal em casa, com computador que cuida da agenda de atividades e faz conferências em vídeo, por exemplo.

Outro projeto, o Samsung Bot Handy, é um robô que usa IA para identificar objetos, e fazer tarefas domésticas, como colocar a louça na máquina para lavar, preparar a mesa para o jantar ou recolher as roupas espalhadas pela casa.

Sustentabilidade

A empresa também anunciou que está investindo em programas e soluções para se tornar mais sustentável ao longo dos anos. Segundo a Samsung, iniciativas como controles de TV produzidos a partir de plástico reciclável e que carregam com energia solar e de lâmpadas já estão em curso.

Samsung Controle de TVs poderão ser recarregados com energia solar ou de lâmpadas de casa

A empresa também adotou as embalagens ecológicas que se transformam em casas de pet e mesas para crianças, por exemplo. Outra iniciativa apresentada pela foi o uso de IA para que seus aparelhos também possam aprender ciclos de comportamento de seus usuários e economizar água, energia e outros insumos, como sabão na máquina de lavar, por exemplo.

Além disso, a Samsung anunciou o programa Galaxy Upcycling at Home, uma iniciativa de reciclar antigos smartphones e transformá-los em outros dispositivos, como babás eletrônicas ou sensores para cuidar de pets, capazes de identificar latidos e outros comportamentos. A ideia é fornecer outros usos aos celulares sem uso e evitar o descarte incorreto do aparelho.