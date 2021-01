LG Tecnologia Oled Evo aumenta brilho dos paineis

A LG abriu os trabalhos da Consumer Electronics Show (CES) - a principal feira de eletrônicos dos EUA ganhou uma versão totalmente digital por causa da pandemia de covid-19. Apesar de a fabricante coreana vir numa escalada de pequenos anúncios desde o final de dezembro, o seu principal evento na feira foi morno, com atualizações discretas em suas linhas de TV e com foco em produtos e recursos que visam eliminar germes e bactérias.

Na linha de TV, prato principal do que a LG costuma servir da CES, a marca apresentou a tecnologia "Oled Evo", que deve turbinar o brilhos dos paineis da empresa - apesar dos pretos e contrastes mais profundos, telas de Oled podem sofrer com baixa luminosidade. As TVs da linha G1 terá telas entre 55 e 77 polegadas.

A LG não falou sobre o painel transparente, que anúnciou antes do evento, e também não discutiu avanços em paineis enroláveis - uma das tecnologias da empresa que mais fez barulho nas últimas duas edições de CES. A companhia fez um teaser no final do evento sugerindo um celular de tela enrolável, que permite uma tela expansível. Em vez disso, a LG falou sobre avanços em paineis de Led, mais populares por conta do preço. A empresa mostrou a tecnologia Qned mini Led, que usa 30 mil pontos de Led de retroiluminação, que prometem aumentar o brilho e o contrates das TVs. É algo que deve dar uma sobrevida às TVs de Led, que já avistavam uma sinalização do avanços das TVs de Oled.

As outras melhorias apresentadas são avanços em recursos já existentes. A nova linha de TVs terá a quarta geração do chip alpha9, que trabalha não apenas no processamento de imagem, como também de som. O processador usa inteligência artificial, por exemplo, para ajustar as configurações relacionadas a jogos de videogame ou para nivelar o som entre programas e plataformas de streaming - o recurso promete evitar sustos causados pelo volume de anúncios comerciais, por exemplo.

O controle remoto das TVs terá botões dedicados a plataformas específicas de streaming, como Disney+ e Amazon Prime, e a assistentes digitais, como Google Assistant e Alexa.

​Germes

LG Purificador de ar em formato de máscara da linha PuriCare

O contexto de covid-19 ajudou a chamar a atenção para alguns recursos de outros produtos da empresa. Comuns na Ásia, os pufiricadores de ar da linha PuriCare ganharam espaço na apresentação, com destaque para um purificador portátil, para ser levado na bolsa, e outro em forma de máscara - o que deu contornos distópicos ao vídeo. A empresa apresentou também um robô voltado ao mercado corporativo que usa raios UV para esterelização de ambientes.

Além disso, a linha branca, com geladeiras e lava-roupas, foi apresentada com recursos de esterelização e eliminação de agentes alergênicos. Todos os eletrônicos apresentam recursos de IA e sensores, como, por exemplo, identificação de tecido e carga de roupas, para a melhor escolha de ciclo de lavagem.

Ainda não há informações sobre a chegada ao Brasil dos produtos apresentados.