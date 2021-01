TCL Celular de tela enrolável da TCL

Depois das telas dobráveis, os fabricantes de eletrônicos indicam que a próxima fronteira dos paineis de TVs e celulares será telas 'enroláveis', que permitem a expansão da área do aparelho. A fabricante chinesa TCL mostrou nesta segunda, 11, durante a CES (Consumer Eletronics Show), principal feira de eletrônicos dos EUA um modelo de celular com o recurso.

O aparelho mostrado em vídeo promocional tem tela de Amoled de 6,7 polegadas, que pode ser 'esticada' até atingir 7,8 polegadas - o que transforma o telefone em tablet. É uma solução que permite aparelhos com telas maiores, mas que preservam uma espessura baixa - o que não acontece com celulares de tela dobráveis, como o Galaxy Fold, da Samsung.

A TCL já havia revelado experimentos com telas enroláveis no ano passado, mas decidiu aproximar a tecnologia ainda mais de um produto em estágio comercial. No vídeo, também é possível um outro conceito de um aparelho que se desenrola até atingir o tamanho de 17 polegadas. Veja abaixo.

Ainda não é possível saber se o celular aparelho será comercializado. Porém, isso não deve frear a chegada da tecnologia às lojas. A LG, que vem há dois anos experimentando com painéis enroláveis, também indicou ao final de sua apresentação de que trabalha num aparelho do tipo.

Mundo real

Além dos conceitos, a fabricante chinesa trouxe dois celulares de baixo custo, o TCL 20 5G e o TCL 20 SE. O 5G tem tela LCD Full HD+ de 6,67 polegadas, câmera frontal de 8MP e kit principal com três lentes: 48MP, ultrawide de 8MP e macro de 2MP. O processador é o Qualcomm Snapdragon 690, a memória é de 6 GB de RAM, o armazenamento interno é de até 256GB e a bateria tem 4.000 mAh.

Já o SE tem tela LCD HD+ de 6,82 polegadas, câmera frontal entre 8 MP ou 13 MP (dependendo do mercado que for vendido) e kit traseiro com três lentes (48 MP, ultrawide de 5MP e macro de 2MP). O processador é o Qualcomm Snapdragon 460, a memória é de 4GB e o armazenamento tem 128 GB. A bateria de 5.000 mAh conta com carregamento rápido via carregador de 18W. Não há informações sobre a chegada dos aparelhos ao País.