David MacNew/AFP A covid-19 foi um dos fatores que mais inspirou as empresas nos produtos desta edição online da CES

Para os fãs de tecnologia, o mês de janeiro sempre traz mais do que a expectativa do início do ano: é a espera por novidades em gadgets, robôs e aplicativos apresentados na CES (Consumer Eletronics Show), maior feira de tecnologia do mundo. Mas, em 2021, por conta da pandemia de coronavírus, o evento está ocorrendo de forma online. Assim, a CES 2021 oferece painéis virtuais e tours das empresas, que apontam para as tendências imaginadas para este ano. De 11 a 14 de janeiro, você pode acompanhar aqui no Estadão tudo o que acontece na CES 2021.

Um clássico das edições da feira, as TVs foram anunciadas desde o primeiro dia do evento, com inovações que contemplam, principalmente as telas, como a tecnologia de MicroLed, por exemplo. A Samsung apostou na MicroLed 110. A TV tem tecnologia semelhante à The Wall, tela gigante apresentada pela empresa na CES do ano passado. A TCL também investiu na tecnologia de LED com a TCL 4K Mini-LED C825, que combina tecnologia de QLED e MiniLED e tem câmera integrada para chamadas de vídeo.

Os protótipos de TV também fizeram bastante sucesso. A LG apresentou dois modelos promissores: uma tela transparente e uma dobrável. Na primeira, a transparência da tela pode chegar até 40% e está sendo idealizada para funcionar quase como um espelho inteligente, em janelas de metrô e nas cozinhas, por exemplo. Já o modelo de tela dobrável foi feito para agradar os gamers. A TV de 48 polegadas é uma adaptação da tela plana para oferecer a melhor experiência durante os jogos.

CES 2021: Confira as TVs lançadas na maior feira de tecnologia









Foto: LG No ano em que adaptar aparelhos eletrônicos para as funções domésticas está sendo a tendência, as televisões também encontraram seu papel para serem mais do que um objeto passivo na sala de estar. Entre designs diferenciados e detector de movimentos, os aparelhos apresentados na CES (Consumer Eletronics show) neste ano de 2021 prometem ditar um novo modo de olhar as telinhas. Foto: Samsung A TV é a nova aposta smart da Samsung, de 99 e 110 polegadas. Com tecnologia de tela semelhante à The Wall, a gigante apresentada pela empresa na CES do ano passado, a tecnologia de MicroLED quer se assemelhar na qualidade de telas mais avançadas na durabilidade e na qualidade das imagens. O aparelho também conta com QuadVue, que permite dividir a tela em até quatro partes em diferentes conteúdos e inclui mais de 160 canais gratuitos pelo Samsung TV Plus. Foto: Samsung Uma releitura da TV já lançada anteriormente pela empresa, a versão 2021 da The Frame — TV que quer ser uma obra de arte na sua casa — é ainda mais fina que a sua antecessora. Com 75 polegadas, o aparelho tem apenas 24.9mm de espessura e resolução 4K, com tela de tecnologia QLED. Foto: LG Durante a CES, a LG apresentou a tecnologia "Oled Evo", que deve turbinar o brilho dos painéis da empresa - apesar dos pretos e contrastes mais profundos, telas de Oled podem sofrer com baixa luminosidade. As TVs da linha G1 terão telas entre 55 e 77 polegadas. A empresa, porém, não mostrou novos lançamentos, mas deu o gosto de alguns protótipos que podem chegar ao mercado futuramente. Foto: LG Um desses protótipos é a TV de tela transparente, conceito que já estava no radar da empresa, depois das telas enroláveis do evento no ano passado. No modelo apresentado, o aparelho possui tela de 55 polegadas e uma transparência de até 40%. Foto: LG Mais um projeto apresentado pela LG, a tela dobrável é uma adaptação da tela plana para oferecer a melhor experiência em games. Com 48 polegadas, a TV também não tem data para chegar ao mercado, mas promete mudar sua configuração de dobrável para plana com apenas um botão. Foto: Sony A Sony também deixou seus modelos na CES. A linha Bravia XR é uma coleção de TVs com tecnologia de 4k e 8K que quer “imitar” o cérebro humano. Com a “inteligência cognitiva” do processador XR, a empresa aposta na capacidade do aparelho de analisar cores e gráficos e distinguir qual a melhor opção para o usuário. As telas também contam com versões LED e OLED, e possuem sistema operacional Google TV. Foto: Panasonic Em meio às necessidades de tecnologia que despontaram no último ano, a Panasonic quis mirar nos gamers para o lançamento deste ano na CES. A JZ2000 OLED TV é um aparelho voltado para os jogos, com tecnologia 4K, tela de 55 e 65 polegadas e processador HCX Pro AI, com inteligência artificial para combinar recursos de som e imagem. A empresa também afirmou que a TV apresenta um rápido tempo de resposta, além de recursos como Dolby Vision, Modo Cineasta. Foto: TCL O novo modelo da TCL combina tecnologia de QLED e MiniLED e foi apresentada com um recurso a mais: uma câmera de 4 Megapixels. O aparelho também possui taxa de atualização de 120 Hz e faz parte dos três lançamentos da marca durante o evento — sendo o mais completo. Foto: TCL Já o modelo C725 conta com uma tela de tecnologia QLED 4K com algumas funções mais simples, como Dolby Vision e o processador AiPQ. O aparelho funciona com sistema operacional Google TV, e deve chegar ao Brasil, mas ainda sem data estimada. Foto: TCL Como parte do pacote de TVs da TCL, o modelo P725 funciona com tela HDR, também com Dolby Vision, além do Dolby Atmos, recursos que regulam som e áudio da TV. Apesar de mais simples que os outros modelos, a P725 entrega o recurso Hands-Free Voice Control 2.0, que permite controlar o aparelho apenas por comando de voz. A empresa também apresentou a tecnologia ODZero Mini-LED, que reduz a distância entre a tela de LCD e a tela de MiniLED, produzindo melhores imagens.

A covid-19 também foi um dos fatores que mais inspirou as empresas nos produtos desta edição. Desde máscaras purificadoras até campainhas por comando de voz, as empresas investiram em dispositivos que pudessem ajudar na tarefa sanitária do dia a dia doméstico. A LG, por exemplo, lançou uma nova linha de geladeiras InstaView, em que a porta pode ser aberta por comando de voz e a água sai esterilizada do filtro.

A BioIntelliSense apresentou uma espécie de botão que pode monitorar sintomas como temperatura, frequência cardíaca e ritmo de respiração para alertar sobre a doença e os purificadores dos mais diferentes tipos, como o da Luftqi — um modelo portátil que pode ser levado na mão — estão entre os mais populares.

CES 2021: De máscara conectada a purificador de ar, confira os produtos 'contra covid-19' apresentados na feira









Foto: LG A edição de 2021 da CES (Consumer Eletronics Show) está acontecendo online, ainda como resultado da pandemia de coronavírus - e o ano de desafios se refletiu nas tecnologias trazidas para a feira. Entre dispositivos e robôs capazes de ajudar na desinfecção do vírus, muitas empresas investiram em buscar alternativas para combater a crise sanitária. Confira as principais ideias que foram apresentadas no evento. Foto: UBTech A empresa chinesa de robótica UBTech lançou dois robôs capazes de fazer a desinfecção do coronavírus — com 99,9% de eficácia, segundo a empresa — por meio de uma luz ultravioleta (UV-C). Voltado a ambientes hospitalares, o Adibot, como é chamado, pode funcionar tanto parado quanto em movimento, controlado remotamente. A ideia da empresa é oferecer um plano de assinatura para os estabelecimentos, que podem incluir também escolas e academias, por exemplo. Foto: Alarm.com A empresa Alarm.com apresentou uma campainha que pode ser acionada sem que o visitante precise usar as mãos. A tecnologia inclui câmeras que identificam quando a pessoa chega à porta da casa e avisa o morador por um sinal sonoro e uma notificação no celular. Um tapete também pode acompanhar a campainha, indicando ao visitante para não tocar o dispositivo - o acessório, porém, é vendido separadamente. Ainda sem data de vendas, a Alarm.com adiantou que a campainha vai custar menos de US$ 200. Foto: Luftqi Os purificadores portáteis também tiveram destaque na feira. O modelo da Luftqi, por exemplo, é uma pequena caixinha que pode ser transportada e colocada inclusive dentro do seu carro. O aparelho funciona à bateria e usa LEDs ultravioleta e sensores ativados por luz para purificar o ar do ambiente. Foto: LG Os purificadores de ar da linha PuriCare, da LG, já são comuns na Ásia e ganharam espaço na apresentação da CES, com destaque para um aparelho em forma de máscara — o Wearable Air Purifier. Os filtros são controlados por sensores e, segundo a empresa, o dispositivo pode filtrar até 99,95% dos vírus e bactérias do ar. Foto: AirPop Outra solução em forma de máscara foi a desenvolvida pela AirPop, a AirPop Active+. A máscara também possui sensores e filtros, que podem filtrar até 99% do ar, além de identificar o comportamento do usuário, como os hábitos de respiração. Diferente da LG, a AirPop apresentou sua máscara em tecido, com uma espécie de "tracker", que se conecta com dispositivos Android e iOS. Foto: LG Ainda sobre covid-19, a LG implementou alguns recursos em suas novas geladeiras. Para começar, a nova linha de refrigeradores InstaView poderá ser aberta apenas por comando de voz, sem precisar tocar no eletrodoméstico, por meio de sensores. A tecnologia de luz ultravioleta também entrou na conta: nos modelos com filtros de água, o recurso será utilizado para destruir germes e vírus da bebida no momento em que ela sair para o copo. Foto: Kohler A tendência de não usar as mãos, para ajudar na higiene, é mesmo uma das mais presentes entre os dispositivos sanitários. A Kohler adicionou em seu portfólio da edição deste ano um vaso sanitário com sensor na descarga, que percebe o movimento da mão como um comando. A empresa pretende ter mais de um modelo, custando entre US$ 600 e US$ 1 mil. Foto: BioIntelliSense Agindo diretamente no monitoramento dos sintomas da covid-19, a BioIntelliSense apresentou o BioButton, um botão um pouco maior que uma moeda que, em contato com a pele, identifica possíveis sintomas da doença. Colado por um adesivo, o BioButton possui sensores que podem medir temperatura, frequência cardíaca, taxa respiratória e sono. O dispositivo foi desenvolvido em parceria com o American College of Cardiology e já recebeu a certificação do órgão regulador dos Estados Unidos FDA — o equivalente à Anvisa no Brasil.

O tempo gasto dentro de casa na pandemia também levou empresas a inovarem não só no campo da saúde, mas também na integração de eletrônicos do lar. Nesse sentido, a Samsung lançou o Jetbot90 AI+, um "robôzinho" de limpeza. O aparelho identifica e classifica objetos e decide onde limpar, com sensores Lidar, de profundidade, e 3D, além de câmeras que permite que ele seja quase uma babá eletrônica para pets, filmando imagens ao vivo.

E se no ano passado a TV de tela dobrável da LG fez sucesso, nesse ano a tecnologia foi para os smartphones. A TCL mostrou um aparelho com tela de Amoled de 6,7 polegadas, que pode ser 'esticada' até atingir 7,8 polegadas — o que transforma o telefone em tablet. É uma solução que permite aparelhos com telas maiores, mas que preservam uma espessura baixa — o que não acontece com celulares de tela dobráveis, como o Galaxy Fold, da Samsung.

No ar, a Sony trouxe novidades para profissionais do cinema e audiovisual: o Airpeak, drone de quatro hélices desenvolvido para uso profissional. A Sony afirmou que o dispositivo tem capacidade para carregar uma câmera profissional sem danos de estabilidade às imagens captadas. A empresa ainda anunciou novas caixinhas de som conectadas potentes e com até três alto-falantes.