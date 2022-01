Tecnoblog / Divulgação Zenbook 17 Fold Oled é apresentado na CES 2022

A Asus anunciou durante a Consumer Electronics Show (CES) 2022 seu primeiro computador dobrável na história. O ZenBook 17 Fold Oled é um dispositivo que pode se tornar tela, notebook e tablet e foi apresentado nesta quarta-feira, 5, durante o evento.

A ‘espiada’ no dispositivo, porém, foi mais um olhar inicial. A empresa deve apresentar o novo ZenBook apenas na Computex, maior feira de hardware da Ásia, que acontece em maio, no quintal da Asus, em Taiwan.

Quando totalmente desdobrado, o ZenBook 17 Fold Oled é um dispositivo bem grande, com uma proporção de 4:3 e tela de 17,3 polegadas para brincar. Dobrado, a tela encolhe para uma proporção de 3:2 com 12,5 polegadas e, seja qual for a forma de uso, é possível conectar um teclado sem fio fazer uso de um teclado na própria tela — a partir de uma das dobras possíveis do dispositivo.

O teclado sem fio segue o mesmo layout de todos os ZenBook 2022, com um suporte embutido na parte de couro do dispositivo para melhor apoio. O processador é um Intel i7 12ª geração r o desempenho conta com SSD e armazenamento de até 1TB.

Ele também possui um sensor de cores para detectar a luz ambiente e alterar o tom da tela para uma visualização confortável, bem parecido com o True Tone da Apple no iPad.