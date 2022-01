Foto: Divulgação / Apple Aproveitando-se do ímã magnético na traseira dos novos iPhone, a Liddle é uma caixinha de som que se conecta por Bluetooth ao smartphone da Apple - e pode ser acoplada pelo MagSafe dos celulares, em um modelo "tudo junto e misturado"

Foto: Divulgação / Petnow Sabe a impressão digital do seu dedo? Nos cachorros, é o nariz qúe tem traços únicos de animal para animal. É a partir disso que a startup Petnow desenvolveu um software de inteligência artificial que, usando a câmera do celular, diferencia um cãozinho do outro

Foto: Divulgação / Invoxia A Invoxia desenvolveu uma coleira canina digna de pulseiras e relógios inteligentes em humanos: o produto promete identificar batimentos cardíacos, respiração, sono e fornecer GPS ativo em tempo real, tudo acoplado em uma bateria de que dura "semanas", diz a empresa

Foto: Guilherme Guerra / Estadão A Vivoo fornece testes caseiros a partir da urina do paciente, que pode ele mesmo realizar o exame. Após a coleta do material, cujo bastão é escaneado pela câmera de um celular, o aplicativo mostra em até 2 minutos o resultado da quantidade de magnésio, água, vitamina C, cálcio, pH da urina e infecções urinárias, entre outras

Foto: Guilherme Guera / Estadão A ChessUp trabalha com uma nova proposta para ensinar xadrez: ao posicionar as peças, o jogador consegue visualizar no próprio tabuleiro, de forma iluminada e nada discreta, quais as jogadas possíveis de se fazer. Na partida, os dois adversários também conseguem ver os movimentos possíveis, o que torna as partidas super dinâmicas

Foto: Guilherme Guerra / Estadão A Shiftall quer ser a amiga dos usuários do metaverso no futuro: a empresa desenvolveu óculos de realidade virtual, um sistema de aquecimento ou resfriamento no corpo acoplado às costas (para dar mais um "gostinho" do mundo digital), um microfone que impede que isola o som para pessoas alheias à conversa e, por US$ 270, um esqueleto que capta os movimentos do usuário e os transmite em tempo real para o computador

Foto: Prinker / Divulgação Está indeciso sobre fazer ou não aquela tatuagem? A Prinker achou um meio-termo: a empresa desenvolveu uma "impressora" que coloca na pele qualquer desenho, desde que cadastrado no aplicativo da startup. Em segundos, a imagem está feita, podendo ser facilmente lavada com água na sequência.

Foto: Yukai Engineering / Divulgação O Ham Amagami é um bichinho eletronico que simula uma mordida leve e fofinha de um gato no seu dedo. Já que você não pode ter um bichinho, pelo menos você pode sentir como é ter um, ou parte disso

Foto: Archelis / Divulgação A Archelis apresentou um exoesqueleto que ajuda a aliviar a tensão nas pernas durante períodos do dia. Ou seja, aquela fila do banco que você não aguenta mais já não é mais um problema

Foto: FasTeesH / Divulgação O Y-Brush é um aparelho dentário no qual você não precisa fazer muito, a não ser encaixar sua boca nele e aproveitar uma escovação perfeita. A startup promete limpeza de toda a arcada em 10 segundos