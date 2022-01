LG / Divulgação O dispositivo faz o gerenciamento digital da horta

Reforçando a aposta na casa inteligente, a LG revelou nesta terça-feira, 4, a nova linha de eletrodomésticos, televisores e computadores da na Consumer Eletronic Show (CES) 2022. Apesar da realização presencial da feira de tecnologia após hiato de dois anos em Las Vegas (EUA) pela pandemia de covid, a companhia preferiu apresentar as novidades em evento transmitido na internet.

A grande novidade da LG para este ano é o Tiiun, dispositivo que torna a "horta inteligente": o usuário planta as sementes e o aparelho faz o gerenciamento digital de estufa, cuidando de aguar, esquentar e manter a planta viva. A marca pretende disponibilizar o Tiiun em dois tamanhos, mas não revelou preços nem datas de lançamento.

LG / Divulgação LG tiiun é o novo dispositivo para cuidar da horta

Outro destaque é a geladeira de porta dupla InstaView, em que o dono da casa pode dar duas batidas ao aparelho (como se fosse uma porta) para mostrar os alimentos e produtos armazenados ali dentro. Além do efeito tecnológico e futurista, a LG diz que isso irá evitar desperdício de energia, já que não será preciso abrir o eletrodoméstico para checar o que está à disposição para consumo. Um forno foi apresentado com o mesmo recurso, revelando o que está em cocção após contato do usuário.

A LG também quer integrar melhor os eletrodomésticos a aplicativos. No novo microondas da marca, será possível apontar a câmera do celular para o código de barras de um produto, e o aparelho apontará qual é o tempo de cocção do alimento. Além disso, os apps serão utilizados para comandar os aparelhos, como as conhecidas máquinas lava e seca da marca, que usam inteligência artificial para detectar o melhor método a partir do tecido da roupa.

Por fim, foi revelada uma torre de ventilação, chamada de PuriCare, com três tipos de uso (aquecimento, ventilação e purificação do ar), filtro HEPA para captar bactérias e fungos e fluxo de ar que pode ser ajustado conforme o gosto do usuário.

Mais telas

Conhecida principalmente pelos televisores, a LG continua a investir em tecnologia de tela OLED em suas TVs. Na segunda geração da linha Evo, apresentada primeiramente em 2021, a sul-coreana promete mais brilho na imagem e melhores tons de preto com o uso de inteligência artificial, maior capacidade de processamento (o chip é o novo A9, em quinta geração), com resolução de até 8K. As novas TVs virão com três possibilidades de pedestais: suporte ultrafino de parede, base giratória ou de galeria.

Os aparelhos vão contar também com o webOS 22, nova versão do sistema operacional para TVs da gigante coreana.

Outra novidade no segmento de telas é o monitor LG One: Quick Flex, criado para ser um monitor interativo rotativo para realizar chamadas de vídeo ou interação coletiva - como um tablet, mas de 43 polegadas.

Também foram revelados novos computadores para amantes de jogos eletrônicos, como a linha Ultra Gear, que traz um notebook de 17 polegadas e chip Intel de 11ª geração. Com o mesmo nome, foi revelado também um monitor que chegam a até 4K de resolução, taxa de atualização de tela de 144 Hz.

Robôs

A LG apresentou nesta terça também o que imagina ser o serviço de atendimento do futuro: os robôs CLOi poderão dar orientação em estabelecimentos comerciais (como shoppings), atender clientes à mesa e fazer patrulhas. Como um totem sobre rodas, os dispositivos conseguirão circular automaticamente nos espaços por meio de inteligência artificial.

*o repórter viajou a convite da Consumer Technology Association (CTA)