L'Oreal Colorsonic, o novo dispositivo para cabelo da L'Oreal

Produtos de beleza, saúde e bem-estar estão entre as principais apostas da CES, principal feira de eletrônicos dos EUA que acontece nesta semana em Las Vegas (EUA). Após revelar sensores de PH e UV vestíveis e dispositivos de cuidado de pele alimentados por IA em edições passadas, a L'Oreal foca, neste ano, na busca pelo tingimento perfeito do cabelo.

Para isso, a gigante apresentou o Colorsonic, um dispositivo que distribui da melhor maneira possível a tintura pelo cabelo. De cara, o design não é muito diferente de outros aparelhos para cabelo. A metade superior tem um bico com cerdas, enquanto a metade inferior armazena um cartucho contendo uma “mistura precisa de revelador e fórmula”.

O aparelho funciona distribuindo a quantidade correta de cor de cabelo e, em seguida, as cerdas oscilam mais de 300 vezes por minuto em um ângulo específico para aplicar a cor de maneira uniforme.

Segundo a empresa, o produto levou de quatro a cinco anos para ser desenvolvido e foi testado em mais de 400 pessoas nos EUA. A maior parte do tempo, segundo Guive Balooch, vice-presidente da L’Oreal, foi gasto para tornar a fórmula oxidante compatível com o próprio dispositivo. Ele também não será limitado nas opções de cores e o plano é incluir tonalidades “ousadas” ao longo do tempo. Como um bônus, a L'Oreal diz que cada cartucho usa 54% menos plástico do que os kits de tingimento caseiros tradicionais.