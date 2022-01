Toto Recomendações de alimentação, por exemplo, são enviadas ao app depois da análise do usuário

Que tal usar o tempo que você passa no 'trono' para descobrir mais sobre sua saúde? A ideia é a aposta da Toto, startup japonesa que desenvolveu um vaso sanitário capaz de identificar necessidades nutricionais e de bem estar a partir do escaneamento da pele do usuário — enquanto ele usa a privada — e dos dejetos depositados no vaso. O aparelho foi apresentado na Consumer Eletronics Show (CES) 2022 que acontece em Las Vegas, EUA, de 5 a 7 de janeiro.

Por meio de sensores instalados no assento e no interior do vaso sanitário, o dispositivo consegue analisar e monitorar dados a partir do contato com a pele, com a urina e as fezes do usuário. Segundo a empresa, o objetivo é melhorar "a saúde mental e física" por meio de relatórios enviados por um aplicativo instalado no celular. Toda a tecnologia é baseada em Internet das Coisas (IoT), que conecta a privada com algoritmos e com o app, e que entra em ação todas as vezes que alguém usa o dispositivo.

Com a proposta de fazer o tempo das pessoas serem mais úteis enquanto elas usam o banheiro, a Toto partiu de uma premissa bem particular para chamar a atenção de seus usuários: a 'intimidade' entre a privada, as pessoas e, bem, seus 'chamados da natureza'.

Toto Privada da Toto quer ajudar usuários a melhorarem aspectos de bem-estar com escaner no 'bumbum'

"Banheiros e pessoas têm dois pontos de contato únicos que não podem ser encontrados em outro lugar — a pele e os resíduos humanos", afirmou a empresa em comunicado. A Toto Wellness Toilet está em contato direto com a pele dos indivíduos quando estes estão sentados e analisa os resíduos que depositam, a partir dos quais podem ser recolhidos muitos dados de bem-estar", completou.

Para os interessados em descobrir mais sobre a propria saúde por meio de um scanner no 'bumbum', a notícia é que ainda será preciso esperar. A Toto afirmou que a chegada da privada inteligente deve chegar apenas nos próximos anos ao mercado. Enquanto isso, os métodos mais comuns, como relógios e pulseiras inteligentes, vão ter que dar conta do monitoramento do bem-estar de seus usuários de um jeito menos divertido.