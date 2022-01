Alex Wong/Getty Images/AFP CES 2022 terá que lidar com ausência de gigantes e restrições de público

O mês de janeiro é aguardado pelo fã de tecnologia tal qual o próprio ano novo em si: é época de novidades em gadgets, robôs e aplicativos apresentados na CES (Consumer Eletronics Show), maior feira de tecnologia do mundo. Em 2022, por conta do coronavírus e a disseminação da variante Ômicron, o evento está ocorrendo de forma híbrida — se dividindo entre Las Vegas, nos EUA, e em painéis virtuais — além de tours das empresas e demonstrações dos produtos apresentados. De 5 a 7 de janeiro, você pode acompanhar aqui no Estadão tudo o que acontece na CES 2022.

Um clássico das edições da feira, as TVs foram anunciadas desde o primeiro dia do evento, com inovações que contemplam, principalmente as telas, como a tecnologia de Mini Led, por exemplo. Como representante da inovação nas telas, a Samsung fez melhoras no seu modelo de Micro Led e mostrou novidades no hardware, que habilita profundidade de escala de cinza de 20 bits, para aprimorar o nível de cores nas cenas. A TCL apresentou as novas TVs Mini Led que tem como principal destaque a presença de um painel de 144 Hz, com resolução 4K. A LG apresentou suas novas TVs Oled gigantes, com mais de 97 polegadas.

Foto: Samsung/Divulgação Além das inovações de hardware, a Micro Led 2022, da Samsung, habilita profundidade de escala de cinza de 20 bits. Isso significa que os modelos podem expressar todos os detalhes em uma cena, oferecendo o melhor controle com mais de 1 milhão de etapas de brilho e níveis de cor. Ela também expressa 100% da gama de cores DCI e Adobe RGB, resultando em imagens mais realistas Foto: Samsung/Divulgação A Micro Led vem com o Modo Arte, que permite que os consumidores transformem qualquer sala em uma galeria de arte, pois podem selecionar e exibir suas obras de arte favoritas ou fotografia digital. Já o Multi View permite que os usuários vejam o conteúdo de quatro fontes diferentes simultaneamente – de qualquer uma ou de todas as quatro portas HDMI – em resolução de 4K cristalina a até 120fps Foto: Samsung/Divulgação A tecnologia Shape Adaptive Light aproveita o processador Neo Quantum para analisar linhas, formas e superfícies para controlar a forma da luz dos Mini Led Quantum, aumentando o brilho e a precisão de todas as formas na tela. A Neo Qled 2022, da Samsung, também possui um algoritmo de qualidade de imagem, que cria sensação de realismo ao determinar e processar um objeto na tela Foto: Samsung/Divulgação A Neo QLed direciona o som para se mover pela sala junto com o objeto na tela Foto: Divulgação/Samsung As TVs Lifestyle 2022, da Samsung, possuem um novo painel com propriedades anti claridade, antirreflexo e anti-impressão digital Foto: Samsung/Divulgação A moldura vem em tamanhos que variam de 32” a 85” Foto: LG/Divulgação Os displays Oled "evo" desenvolvidos pela LG entregam um nível de brilho maior que os painéis convencionais, algo que faz diferença em jogos. Mas as novidades não param por aí: a empresa lançou a 1ª TV Oled de 97 polegadas do mundo por meio da nova série de TVs Oled G2 Foto: LG/Divulgação Outro ponto interessante que mudou comparado aos modelos de TV de 2021 foi a grossura da borda. Antes, as TVs LG C1 e G1 tinham uma borda de 10,2mm, agora as séries C2 e G2 contam com uma borda de apenas 6mm. A LG informou também que estes modelos estão 47% mais leves comparado a geração anterior Foto: LG/Divulgação A empresa também mostrou smart TVs com painel Micro Led, que promete pixels pretos mais escuros. Um dos modelos alcança impressionantes 136 polegadas e exibe imagens em resolução 4K HDR. Foto: Sony/Divulgação Com resolução 4K e opções de 55 e 65 polegadas, a Bravia XR A95K usa um painel QD-Oled. A tecnologia desenvolvida pela sul-coreana promete ser um patamar intermediário entre as telas Oled padrão e os displays Micro Led Foto: Sony/Divulgação Além da TV QD-Oled, a Sony também revelou os novos modelos Mini Led Z9K e X95K, que oferecem controle mais preciso dos Leds sem sacrificar o brilho. Os novos televisores são recomendados para usuários que gostam de assistir esportes e programas de TV com ambientes claros Foto: TCL/Divulgação As novas TVs Mini Le anunciadas pela TCL na CES 2022 têm como principal destaque a presença de um painel de 144 Hz, com resolução 4K. Elas contam com mais de 1.000 zonas locais de escurecimento, com aprimoramentos no contraste. A TCL ainda promete reprodução de jogos por meio dos consoles de última geração em 4K a 120 fps

Startups trouxeram dispositivos com funcionalidades curiosas e, alguns, até mesmo peculiares. A Invoxia desenvolveu uma coleira canina digna de pulseiras e relógios inteligentes em humanos: o produto promete identificar batimentos cardíacos, respiração, sono e fornecer GPS ativo em tempo real, tudo acoplado em uma bateria. O Y-Brush um aparelho dentário para escovação, foi outra das 'maluquices' vistas na feira. Com a escova em forma de arco, é necessário apenas encaixar o dispositivos nos dentes para a limpeza.

Mais curta

Em meio a alta de casos de covid-19 pela variante Ômicron nos Estados Unidos, a organização da CES afirmou, alguns dias antes do evento, que a duração da feira terá apenas três dias, encerrando em 7 de janeiro — um dia antes do previsto. Além da preocupação com aglomeração e protocolos durante os eventos, a organização também tem visto uma baixa de expositores confirmados para a edição. De acordo com funcionários da CES, existem "fortes medidas de segurança em vigor", que incluem obrigatoriedade de vacinação completa, máscaras e disponibilidade de testagem para os participantes, ainda que não obrigatória para entrar no evento.

Até o momento, General Motors, Alphabet (controladora do Google e da empresa de tecnologia automotiva autônoma Waymo), Meta, Twitter, Amazon, Microsoft, Lenovo, BMW, AMD, Intel e a operadora de telecomunicações AT&T cancelaram os planos de participação presencial.