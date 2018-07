Leia mais

A China passou os Estados Unidos e se tornou o país com o maior número de supercomputadores do mundo, de acordo com o ranking Top 500, divulgado nesta segunda-feira, 20. Enquanto a briga entre China e EUA se intensifica, o Brasil perdeu uma posição — ficando em 11º — e registra apenas quatro supercomputadores em território nacional.

De acordo com o Top 500, a China, em um ano, foi de 109 supercomputadores para 167. Enquanto isso, os EUA caíram de 199 para 165, se tornando o segundo colocado no ranking. Além de ficar no topo do ranking de maior quantidade de supercomputadores, a China é dona do computador mais rápido do mundo: chamado de Sunway Taihu Light, o aparelho tem 41 mil processadores, cada um com 260 núcleos de processamento.

Para se ter uma ideia da potência do computador chinês: o Sunway consegue fazer cerca de 93 quadrilhões de cálculos básicos, como soma e subtração, por segundo.

Tais computadores são usados por governos para uma série de aplicações que exigem cálculos complexos, como previsão do tempo e até mesmo pesquisa nuclear.

Brasil. Enquanto isso, o Brasil — que estava no Top 10 de 2015 — caiu para a 11º posição, com apenas quatro computadores em solo nacional. Ano passado, eram seis.