Felipe Rau/Estadão O drone Mavic Air, em ação nos céus de São Paulo

A fabricante chinesa de drones DJI anunciou, nesta sexta-feira, 2, a chegada de seu mais recente modelo ao País: com preço sugerido a partir de R$ 4,2 mil, o Mavic Air deve chegar às lojas de eletrônicos na segunda quinzena de março, um mês após ser anunciado no exterior.

Com apenas 430 gramas, o aparelho cabe na palma da mão, é capaz de fazer vídeos em 4K e faz parte da primeira grande investida da empresa no território nacional – no início de janeiro, a chinesa abriu sua primeira loja autorizada no País, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. “Já temos nove lojas na América Latina, queremos estar perto dos consumidores e abrir empregos na região”, diz Cinzia Palumbo, gerente sênior da DJI no País.

Fácil de ser transportado, o Mavic Air pode fazer fotos de 12 megapixels com auxílio da tecnologia High Dynamic Range (HDR) e filma vídeos em 4K estabilizados – um dos trunfos do dispositivo é sua câmera, que se movimenta nos eixos horizontal, vertical e diagonal, ajudando a manter as imagens em foco mesmo durante o voo do aparelho. Além disso, o aparelho também pode fazer fotos panorâmicas.

Outro destaque do Mavic Air é seu modo de vídeos automáticos, o Quick Shot: com ele, basta apenas o usuário escolher um tipo de voo, selecionar o objeto a ser focado e o drone voa sozinho, a partir de uma trajetória pré-determinada – há modalidades em que ele dá um giro completo em torno do usuário, ou imita um bumerangue para obter as melhores imagens de uma paisagem.

Para iniciantes, o drone conta ainda com um modo de piloto automático (chamado de APAS), capaz de, a partir do uso de sete câmeras de bordo, desviar de obstáculos. No evento de lançamento do aparelho em São Paulo, realizado no Jockey Club, a reportagem do Estado tentou chocar o aparelho contra uma cerca durante o uso do APAS e falhou miseravelmente.

É possível controlá-lo tanto com um controle próprio quanto a partir de um aplicativo para celular desenvolvido pela marca – nos próximos meses, o app para Android e iOS deverá ganhar tradução em português. Além disso, o aparelho se destaca por sua autonomia: ele pode voar por 21 minutos, em velocidade máxima de 68,4 quilômetros por hora (km/h) e a uma distância do usuário de até quatro quilômetros.

O Mavic Air chega ao mercado brasileiro em três cores diferentes – branco, preto e vermelho – e poderá ser encontrado também em uma versão premium, que vem com mais baterias, mais pares de hélices e protetores de hélices.

Reforço. O lançamento do drone é o passo maior de uma jornada da DJI para entrar no mercado brasileiro que já dura mais de dois anos. Segundo Cinzia Palumbo, a aprovação de uma regulamentação local pela ANAC, no ano passado, ajudou a empresa a ter segurança jurídica para atuar por aqui com maior intensidade. “É bom ter regulação que garanta que os céus são seguros, mas que também estejam abertos para a inovação”, disse. “Infelizmente, ainda há muito sensacionalismo em torno dos drones.”

A executiva comentou ainda que não tem intenção de fabricar ou montar os drones no País, mesmo reconhecendo que os impostos de importação podem deixar o aparelho “menos competitivo que em outros mercados.”

Cinzia, no entanto, frisou que os brasileiros devem comprar os aparelhos vendidos por aqui, uma vez que só eles têm o selo de certificação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), necessários para que um drone possa voar regularmente no Brasil.