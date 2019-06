Oppo A Oppo explica que na tela há um material transparente personalizado, que permite que a luz chegue até a câmera

Os modelos mais recentes de smartphones estão disputando qual é a melhor forma de integrar a câmera de selfie com a tela dos aparelhos. No iPhone XS, por exemplo, a câmera fica em um entalhe retangular e no Huawei P30 há um espaço com recorte em forma de gota. Agora, a fabricante chinesa Oppo deu um passo à frente e apresentou um protótipo de uma câmera de selfie que fica embaixo da tela – isso significa que não há nenhum entalhe no visor, o que permite que você use o celular com a tela completamente infinita.

A Oppo mostrou o celular ao público no evento Mobile World Congress (MWC) em Xangai, na China. A empresa diz que na tela há um material transparente personalizado, que permite que a luz chegue até a câmera – além disso, a lente de abertura mais ampla ajuda nesse processo. A área da tela reservada para a câmera também é sensível ao toque.

De acordo com o site The Verge, a fabricante chinesa reconhece que colocar uma tela na frente da câmera compromete a qualidade das imagens – a empresa afirma que as fotos acabam tendo problemas como reflexo e conversão de cores. Para resolver essa questão, a Oppo desenvolveu algoritmos para melhoria de imagem.

Ainda não há previsão para data de lançamento do aparelho – a Oppo diz que o celular chegará ao mercado “em um futuro próximo”.