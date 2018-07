Divulgação Chromecast cabe na palma da mão

Criado pelo Google, o Chromecast é o equivalente do aparelho de DVD para a era do streaming – afinal, quando foi a última vez que você comprou um CD ou um DVD mesmo? Com o esperto aparelho do Google plugado na sua TV em uma entrada HDMI, colocar um filme do Netflix ou aquela música que está na sua cabeça pra tocar na sala de casa é uma tarefa simples.

Melhor: sem precisar de cabos – verdadeiro pavor para os maníacos por organização que querem ter um sistema de entretenimento decente em casa.

Originalmente, o Chromecast foi pensado para “deixar inteligente” qualquer TV que não tivesse um sistema de conectividade próprio. Hoje, porém, até mesmo quem tem uma TV com conexão de internet em casa vai preferir usar o aparelho do Google: é muito mais fácil escolher um vídeo do YouTube na tela do seu celular e “enviá-lo” para a TV do que se desdobrar para navegar, com o controle remoto, por uma interface obtusa.

Em sua categoria, o Chromecast tem um custo-benefício que faz a diferença; sua rival, a Apple TV, pode até ter mais recursos – como armazenar aplicativos e ser compatível com jogos do iPhone – mas é muito mais cara. O aparelho do Google é vendido a R$ 399 no Brasil; a versão mais recente da Apple TV, R$ 1,1 mil.

Outra questão: o Chromecast é compatível com celulares iOS e Android, mas a Apple TV só conversa com o smartphone da empresa. Ou seja, mesmo que você use iPhone, seu amigo que tem Android não vai poder comandar a playlist do churrasco na sua casa.

Ah, e por falar em churrasco, vale lembrar: pequeno, o Chromecast é muito prático de ser transportado – e pode ser útil para animar a festa de fim de ano da firma ou turbinar a TV velha da sua casa de praia.