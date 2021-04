Daniel Teixeira/Estadão Além das funções comuns de voz, o celular também pode ser um gravador digital, uma máquina de transcrição de ditados, um estúdio de produção de podcasts e mais

Faz uma década que a Apple integrou a Siri ao software do iPhone e tornou mais comum a ideia de uma assistente ativada por comandos de voz. Mas a função de assistente é apenas uma das ferramentas ativadas por voz na sempre crescente caixa de ferramentas dos aplicativos de áudio. Seu dispositivo também pode ser um gravador digital, uma máquina de transcrição de ditados, um estúdio de produção de podcasts e mais. A seguir, veja como realizar tarefas com mais conversa e menos digitação.

1. Obtenha mais do seu assistente

Você provavelmente já se apresentou para a Siri, da Apple, para o Google Assistente para Android (e iOS) ou para o Bixby, da Samsung, ao configurar seu telefone. Talvez já tenha testado a ferramenta de comando de voz perguntando a previsão do tempo ou pedindo que o/a assistente inicie o timer. Mas o maior desafio ao usar um assistente de voz é conhecer as variadas tarefas que a ferramenta é capaz de realizar e os equipamentos nos quais ela funciona — que agora incluem tablets, caixas de som, centrais de casas inteligentes, sistemas automotivos e dispositivos de streaming para TVs.

Para conhecer a gama de aplicação dos assistentes e poder usá-los melhor, pergunte a eles: “Do que você é capaz?”; ou visite páginas de suporte ao cliente. O site da Apple tem um guia intitulado “O que posso pedir para a Siri?”, entre outras páginas de ajuda para os dispositivos Apple que funcionam com a Siri. Da mesma maneira, há uma página "O que você pode pedir ao Google Assistente” no site do Google; e o blog 9to5Google mostra uma coleção de extravagantes “segredos” a serem encontrados em softwares que usam o Google Assistente. O site da Samsung contém um guia para o Bixby.

2. Faça um memorando de voz

Aplicativos de anotações são ótimos para registrar ideias rapidamente, mas pode ser ainda mais rápido gravar um áudio; e seu assistente é capaz de abrir esse aplicativo. Você também pode gravar conversas com parentes para registros de família ou trabalhos de escola.

O aplicativo de gravação de áudio do celular funciona da mesma maneira que um gravador convencional — aperta-se um botão Gravar para iniciar o registro, interrompido com o botão Pausa. O aplicativo gera um arquivo de áudio que pode ser escutado, transferido para um computador e armazenado online. Há aplicativos de várias origens, mas seu celular provavelmente já vem com um gravador de áudio gratuito incluído.

O iPhone vem com um aplicativo de gravador de voz incluído, e o aplicativo Gravador, do Google (Android), pode ser baixado gratuitamente no Google Play. A Samsung inclui seu Voice Recorder em muitos telefones Galaxy, mas também o disponibiliza nas lojas de aplicativos Galaxy e Google.

3. Use o ditado para digitar

Precisa de um assistente para tomar notas — ou acha difícil digitar? Seu celular é capaz de converter as palavras que você fala em texto escrito. Procure por um ícone de microfone no teclado ou na ferramenta de busca, pressione-o, comece a falar e você verá as palavras escritas na tela.

Quando estiver ditando textos longos (como uma mensagem de e-mail ou capítulos do livro que estiver escrevendo) em um aplicativo de processamento de palavras, será necessário indicar a pontuação pelo nome. Diga, por exemplo, “ponto" no fim das orações ou “novo parágrafo” para iniciar o próximo parágrafo.

O recurso de ditado pode estar ativado (ou desativado) automaticamente, então, verifique as configurações. O site da Apple tem um passo a passo para o uso do recurso em seus dispositivos, assim como o Google para os sistemas Android (além do aplicativo Gboard para iOS). Bixby tem seu próprio recurso de Ditado, e as instruções estão no site da Samsung.

4. Mande uma mensagem de áudio

Mensagens de áudio compartilham os sons do seu mundo. Mandar um áudio também pode ser útil se você não puder digitar no momento, apesar de o assistente também ser capaz de digitar e enviar uma mensagem de texto.

Para mandar um áudio pelo aplicativo Mensagens, da Apple, pressione e segure o ícone de onda sonora na caixa de mensagem e comece a gravar. Você pode escutar a mensagem de áudio antes de enviá-la (para economizar espaço na memória, os áudios são deletados automaticamente dois minutos após serem ouvidos, a não ser que você selecione a opção de Manter).

O aplicativo Mensagens, do Google, (Android) manda mensagens de áudio de maneira similar. Basta apertar o ícone de microfone na caixa de conversa para gravar o áudio que quiser mandar. Observe que, se mandar um áudio para alguém com celular de outra plataforma, talvez seja necessário gravar em outro aplicativo e mandar o arquivo como anexo.

5. Grave um podcast ou uma canção

Para muitas pessoas, os podcasts substituíram os blogs como meio de expressão individual. Se estiver pensando em iniciar seu próprio podcast, saiba que não precisará de equipamentos caros. Aplicativos gratuitos ou baratos, como o Anchor, do Spotify, o Audio Recorder da Podbean e o Spreaker Studio, para Android e iOS, equipam seu celular com ferramentas de gravação e edição de áudio, proporcionando também plataformas de publicação e distribuição para seus podcasts.

Se quiser gravar vocais para uma música ou a narração para um projeto multimídia, aplicativos como Dolby On, para Android e iOS, ou o software GarageBand, da Apple, para iOS, permitem que você edite o áudio e melhore a qualidade do som em um nível mais profissional. E, se o microfone dos fones do seu celular não oferecer o nível de fidelidade de som que você busca, considere comprar um microfone externo para seu smartphone. /TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL