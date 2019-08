Helvio Romero/Estadão A fabricante chinesa Huawei já está presente em cinco estados do País

A fabricante chinesa Huawei segue sua expansão pelo Brasil. A empresa acaba de fechar uma parceria com a TIM para oferecer os celulares da marca aos usuários da operadora. Especialmente neste final de semana, o smartphone P30 Pro estará a venda em lojas físicas da TIM a partir de R$ 2,1 mil e o preço do P30 Lite pode chegar a R$ 300 – os valores dependem do plano do cliente.

Por enquanto, os aparelhos da Huawei estarão disponíveis nas lojas da TIM apenas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Florianópolis. É a primeira vez que um canal físico da fabricante chinesa chega às duas cidades da região Sul – até então, os celulares da Huawei só estavam disponíveis em compras pela internet.

“A TIM é uma das maiores operadoras do Brasil. Queremos aumentar a capilaridade de lojas e também oferecer produtos de alta tecnologia para a base de usuários da TIM”, afirmou José Luiz do Nascimento, diretor de vendas da Huawei no Brasil, em entrevista exclusiva ao Estado. A parceria é uma forma de a fabricante chinesa atingir os usuários pós-pagos que costumam trocar de aparelhos por meio da promoção de seus planos.

Quatro meses depois de voltar ao Brasil, a Huawei já está presente em cinco estados do País, por meio de quiosques próprios e do varejo. Estão disponíveis para venda dois modelos de smartphone da linha P30 e o relógio inteligente Huawei Watch GT Active.

*É estagiária, sob supervisão do editor Bruno Capelas