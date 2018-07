Motorola O smartphone já está à venda pelo preço sugerido de R$ 1.699.

A primeira versão do Moto X, lançada em 2013, tinha uma premissa: ser o aparelho premium da Motorola, com recursos avançados de hardware e software simplificado, já que a marca ainda era propriedade do Google na época. Entre o primeiro Moto X e o mais recente, o Moto X4, a Motorola trocou de dono, indo para as mãos da chinesa Lenovo. No meio do caminho, um novo smartphone premium surgiu na marca – o Moto Z, acompanhado de seus interessantes módulos. Então, como (e onde) fica o Moto X4 em 2017? Testamos para ver.

O Moto X4 é um bom smartphone intermediário, talvez com o design mais interessante da linha 2017 da Motorola. Seu desempenho é bom, a câmera é boa (durante o dia) e ele tem um ponto positivo muito importante e quase ausente em aparelhos de concorrentes: uma tela um pouco menor, de 5,2”, que não é tão grande como o padrão do mercado hoje (5,5 polegadas ou mais). Isso ajuda a ter uma pegada mais confortável na mão e ocupar menos espaço no bolso do usuário, tornando uma opção interessante entre os celulares com Android. O smartphone já está à venda pelo preço sugerido de R$ 1.699.

Design

O desenho industrial do Moto X4 segue a linha geral dos smartphones Motorola em 2017: botão com leitor de impressões digitais na frente, câmera dupla atrás em um pequeno desnível.

O X4 tem acabamento em vidro (chamado de 3D pela fabricante), que cria um belo efeito furta-cor nas bordas e na traseira do celular. O aparelho foi lançado em duas cores: preto e topázio (que mais parece um prata azulado), que diferenciam o Moto X4 dos demais aparelhos da marca.

Desempenho

O Moto X4 também tem proteção IP68 contra água e respingos. Por dentro, um processador Qualcomm Snapdragon 630, 3GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno completam o aparelho, que também permite o uso de dois SIM cards de operadora. O hardware do Moto X4, porém, foge do conceito original da linha X.

Se nas três gerações anteriores ele tinha o melhor conjunto de processador/RAM/armazenamento interno, agora ele é mais um intermediário de luxo que acaba concorrendo com outro aparelho da marca, o Moto G5S, que tem tela maior (5,5”contra 5,2” do X4), processador Snapdragon 625 (uma geração anterior ao usado no Moto X4) e preço menor nas lojas.

Motorola O Moto X4 conta com duas lentes na parte traseira do aparelho – uma com autofoco e resolução de 12 megapixels e outra grande-angular (campo de visão de 120 graus) com 8 megapixels de resolução

Software

O smartphone roda Android 7.1 “Nougat”, com a interface simplificada adotada pela Motorola desde os tempos de Google, com a maioria dos aplicativos do buscador e apenas um aplicativo externo instalado (App Box, com games, apps e serviços, incluindo alguns feitos no Brasil).

Os destaques para o software do Moto X4 vão para o recurso Moto Voz, que responde a comandos de voz (como mostrar calendário, previsão do tempo, abrir apps). Há também o Moto Key, que ajuda a armazenar senhas e permitir o uso do sensor de impressões digitais para acessar sites no telefone. E da série “truques interessantes”, o aparelho é um dos primeiros a vir com conectividade Bluetooth 4.2 BR/EDR+BLE. Calma: não é um palavrão, mas sim um modo de ligar até quatro caixas de som distintas via Bluetooth, criando uma experiência sonora mais interessante.

Câmeras

O Moto X4 conta com duas lentes na parte traseira do aparelho – uma com autofoco e resolução de 12 megapixels e outra grande-angular (campo de visão de 120 graus) com 8 megapixels de resolução. A ideia aqui é que os dois sensores trabalhem juntos para criar imagens com maior profundidade - com o fundo borrado, algo que o iPhone 7 Plus já fazia no ano passado.

Esse recurso também permite editar imagens após serem feitas, ajustando profundidade, foco, trocar o plano de fundo e até mesmo adicionar áreas preto e branco em fotos coloridas. No geral, a qualidade final das imagens do Moto X4 nas duas câmeras deixou um pouco a desejar, principalmente nas fotos noturnas.

Outro fato importante a mencionar é que a lente grande angular, quando usada muito perto de uma pessoa ou objeto, tende a distorcer (deixando um rosto mais arredondado, por exemplo). De qualquer modo, é uma boa alternativa para tirar fotos de paisagens, incluindo mais elementos na imagem.

A câmera frontal do Moto X4 tem resolução de 16 megapixels e tira boas fotos com modo panorama (que une 3 fotos distintas em uma só) ou usando efeitos animados para ajudar a passar uma mensagem divertida para os amigos.