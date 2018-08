Foto: Matheus Mans/Estadão O primeiro celular da linha Moto G, lançado em 2013, tinha tela de 4,5 polegadas em resolução HD, além de possuir câmera traseira de 5 megapixels e frontal de 1,3 MP. Na parte interna do aparelho, era possível encontrar processador Snapdragon 400 de 1,2 GHz com quatro núcleos e 1GB de memória RAM. O preço variava: a versão mais simples, de 8 GB, era encontrada por R$ 650, enquanto a mais completa, com fones de ouvido e 16 GB de memória, era vendida por R$ 1 mil. O aparelho emplacou e, até hoje, se mantém como um dos mais populares no País.

Foto: Matheus Mans/Estadão A segunda geração do Moto G, lançada em 2014, ganhou TV digital e a tela aumentou, chegando a 5 polegadas. As câmeras também foram aperfeiçoadas: enquanto a traseira tinha 8 megapixels, a frontal tinha 2 megapixels. Internamente, o celular passou por poucas evoluções: possuía 1 GB de memória RAM e processador Snapdragon 400 de 1,2 GHz. O preço variava entre R$ 700, para o modelo de 8 GB, e R$ 800, no modelo com TV digital e 16 GB de memória interna.

Foto: Lenovo A terceira geração do Moto G chegou às lojas em julho de 2015. Apesar de manter o tamanho em 5 polegadas, ele foi quase inteiro renovado: ganhou proteção a respingos, câmera traseira de 13 megapixels e frontal de 5 megapixels. Junto com as novidades, o preço também teve um leve aumento: a versão mais barata, de 8 GB, era encontrada por R$ 900, enquanto a de 16 GB com TV digital era vendida por R$ 979.

Foto: Lenovo A quarta geração do Moto G, que está atualmente no mercado, chegou no ano passado em três diferentes modelos. O Moto G4 Play, mais simples, tinha tela de 5 polegadas, armazenamento interno de 16 GB, câmera de 8 megapixels, que também filma em Full HD, e 5 megapixels na câmera frontal. O Moto G4 é a versão convencional: com 5,5 polegadas, ele tinha câmera traseira de 13 megapixels e a mesma capacidade de armazenamento do Play. Por último, o Moto G4 Plus era o mais completo: câmera de 16 MP, 32 GB de armazenamento e 2 GB de memória RAM. Os preços variavam entre R$ 800 e R$ 1,6 mil.

Foto: Claudia Tozetto/Estadão Mais recente lançamento da Lenovo, anunciado no último domingo durante o Mobile World Congress, a quinta geração do Moto G chega ao mercado com dois modelos: o Moto G5 Plus e o Moto G5. Ambos terão tela reduzida em relação à geração anterior, de 5 polegadas para o Moto G5 e 5,2 polegadas para o Moto G5 Plus. O Moto G5 tem câmera traseira que fotografa com resolução de 13 megapixels, enquanto o G5 Plus tem câmera de 12 megapixels, que também filma com resolução Ultra HD ou 4K, quatro vezes maior do que a Full HD. Os dois modelos vêm com câmera frontal de 5 megapixels. A previsão é que a quinta geração chegue às lojas em março.

Foto: Motorola Em 2018, a Motorola está trazendo ao mercado brasileiro três modelos: o mais básico deles, que chega ao mercado por R$ 1,1 mil, é o Moto G6 Play. O smartphone tem tela de 5,7 polegadas, como o Moto G6, e seu grande diferencial é uma bateria de maior duração: o Moto G6 Play tem bateria de 4.000 mAh, enquanto os dois outros modelos da linha têm bateria com 3.200 mAh. Outras diferenças em relação aos "irmãos mais velhos" estão no processador, que é mais lento, na memória RAM e na memória de armazenamento (3 GB e 32 GB, respectivamente) e na câmera traseira, que é simples, mas fotografa com resolução de 13 megapixels. Ao contrário dos dois outros modelos, o acabamento do aparelho é em fibra de vidro, similar ao do Moto X4, em vez de vidro.

Foto: Motorola O Moto G6, carro-chefe da linha, agora tem tela de 5,7 polegadas com resolução Full HD e câmera dupla de 12 megapixels e 5 megapixels -- na versão anterior, lançada no início do ano passado, o smartphone tinha tela de 5 polegadas e câmera simples de 13 megapixels. O aparelho melhorou a qualidade da câmera frontal, que agora fotografa com 8 megapixels. Uma das principais novidades é que, a partir dessa versão, o aparelho chegará às lojas já com carregador rápido de fábrica. O aparelho, contudo, está mais caro e será vendido por R$ 1,3 mil -- em 2017, a quinta geração chegou às lojas por R$ 1 mil.