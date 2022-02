Realme O 9i é o primeiro celular da família a receber o chip de processamento Snapdragon 680 de 6nm, da Qualcomm

A Realme anunciou nesta terça-feira, 22, o lançamento de seu novo smartphone 9i, que chega ao Brasil a partir desta semana. O aparelho, com foco no processamento do software, é o primeiro lançamento da marca no ano e vai para as lojas pelo valor de R$ 2,3 mil.

O tema da apresentação, que focou na potência do celular, é uma introdução para o atributo que a empresa chinesa mais quer destacar no dispositivo: o 9i é o primeiro celular da família a receber o chip de processamento Snapdragon 680 de 6nm, componente intermediário avançado da Qualcomm. De acordo com a Realme, o processador consome 62% menos energia e oferece desempenho 46% melhor que o processador anterior, de 12nm — uma evolução do modelo anterior, o 8i.

A câmera se mantém no mesmo conjunto de 50 megapixels (MP), com lentes triplas e com suporte de inteligência artificial para foco. O pacote também conta com uma lente ultra macro de 2 MP e um sensor de profundidade de 2 MP. Na câmera frontal, o celular segue o padrão de mercado com uma lente de 16 MP.

O Realme 9i chega nas cores preta e azul, com armazenamento de 128 GB e memória de 6 GB

Além do chipset mais potente, a Realme quis investir também na durabilidade do produto fora da tomada. Para isso, o 9i é equipado com uma bateria de 5.000 mAh, com duração de, aproximadamente, 8,3 horas de música e 48,7 horas de chamadas de voz. A promessa da empresa também é que o usuário possa passar, aproximadamente, 20 horas em apps como o WhatsApp, sem precisar levar o smartphone ao carregador — nesta edição, com potência de 33 W.

As similaridades com a versão antiga também aparecem no modelo lançado nesta quarta-feira. A tela, por exemplo, tem as mesmas 6,6 polegadas, com a mesma resolução de 1.080 x 2.412 pixels. Na taxa de atualização, a nova versão dá um passo atrás, apresentando uma tela com 90 Hz (no 8i, essa taxa era de 120 Hz). Claramente, mais uma tentativa de aumentar a autonomia da bateria.

Além disso, apesar da adição positiva em relação ao processamento do celular, a primeira versão lançada da família 9 chega sem compatibilidade à rede 5G. A característica poderá estar presente no Realme 9, ainda sem data de lançamento.

Nas cores preta e azul, o Realme 9i vai para as lojas nesta semana com armazenamento de 128 GB, com possibilidade de expansão para 1TB, e memória de 6 GB. Por aqui, o aparelho vai custar R$ 2,3 mil.