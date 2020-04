Jim Wilson/NYT iPhone 8 e iPhone 8 Plus, lado a lado, durante o evento de lançamento da Apple em setembro de 2017

A Apple revelou nesta quarta-feira, 15, um novo modelo de iPhone: com preços a partir de R$ 3,7 mil no Brasil, o iPhone SE é visto por analistas como uma opção "mais acessível" dos aparelhos da empresa. Tradicionalmente, toda vez que a Apple lança um novo celular, ela também retira alguns modelos de linha. As "vítimas" desta vez são os iPhones 8 e 8 Plus, que já saíram da loja oficial da empresa no Brasil.

Até a última terça-feira, 14, eles eram comercializados por aqui por preços entre R$ 3,4 mil (iPhone 8, com 64 GB de armazenamento) e R$ 4,3 mil (iPhone 8 Plus, com 128 GB de armazenamento).

A troca tem lá sua justificativa: ao analisar as especificações dos dois aparelhos, o novo iPhone SE tem praticamente o mesmo design do iPhone 8, incluindo o botão de reconhecimento digital Touch ID e a tela com bordas maiores, mas com um coração “diferente”, com o processador A13 Bionic, também usado pelos smartphones mais recentes da empresa. A câmera, por sua vez, também traz atualizações em seu software.

A saída dos iPhones 8 e 8 Plus da loja da Apple, no entanto, não significa que eles deixarão de ser encontrados no comércio do País – varejistas costumam permanecer com os modelos à venda enquanto durarem os estoques. Pode ser a chance de achar aparelhos mais baratos, ao mesmo tempo em que é importante considerar que eles ficarão "obsoletos", sem atualizações do sistema da Apple, mais rapidamente.