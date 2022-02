Motorola O Motorola Edge 30 Pro é equipado com o novo Android 12 e chega às lojas por R$ 6,5 mil

A Motorola anunciou nesta quinta-feira, 24, o lançamento do aparelho Edge 30 Pro, modelo da linha premium da marca que chega ao Brasil com suporte à rede 5G. Com foco em uma câmera de selfie de 60 megapixels (MP), o smartphone vai para as vitrines com o valor de R$ 3,5 mil.

O modelo chega seis meses depois do seu antecessor — o Motorola Edge 20 — ter aterrissado no Brasil e traz características bem parecidas com o irmão mais velho, tendo a câmera e o processamento como principais diferenças entre os dois modelos. Diante da crise de semicondutores, a empresa tem usado a estratégia de lançar aparelhos com diferentes chipsets e especificações semelhantes entre seus modelos.

“Estamos focando em melhorar a qualidade de imagem em vários aspectos, trazendo um sistema mais completo (de câmera), com melhores condições de zoom, foco e um sistema para diminuir borrões e ruídos em vídeos, por exemplo”, explica Thomas Milner, chefe global de marketing de produtos da Motorola, em um evento em que o Estadão esteve presente.

Segundo a empresa, o chip é um adicional de luxo no modelo, suportando melhores configurações de jogos e de performance do celular em seu sistema operacional. O chip, por exemplo, possui um modo específico para rodar games, em uma placa gráfica.

Como em outros modelos, a Motorola também traz a tecnologia Dolby Atmos no sistema de som do aparelho. Com isso, a empresa quer trazer uma experiência 3D de áudio, semelhante a um surround, com o áudio distribuído. O sistema também tem suporte ao Snapdragon Sound, integrado ao chipset.

Especificações

A começar pelo chipset do aparelho, uma das apostas da empresa, o Motorola Edge 30 Pro traz o processador Snapdragon 8 Gen 1, da Qualcomm, com suporte ao Elite Gaming, que otimiza imagem e desempenho de jogos, e um sistema de performance que promete ser 25% mais eficiente que sua versão anterior, de acordo com a empresa.

Ao todo, são 256 GB de armazenamento interno e memória de 12 GB, equipado com bateria de 4.800 mAh. Para a carga, a empresa incluiu no kit um carregador de 68 W com a promessa de 50% de bateria em 15 minutos.

A tela continua Oled com 6,7 polegadas e taxa de atualização de 144 Hz. Segundo a empresa, o recurso se adapta conforme a atividade no celular e escolhe qual a melhor taxa de uso para o momento. A configuração já aparece em outros modelos da marca e de concorrentes no mercado.

Outro ponto de mudança no Edge 30 Pro foram as câmeras. Para a parte frontal, a empresa escolheu equipar o modelo com uma lente de 60 MP, uma das maiores já vistas no mercado. A aposta é em se diferenciar de outros aparelhos, ao mesmo tempo em que tenta deixar a selfie mais atraente para seus usuários.

O conjunto traseiro, porém, teve uma diminuição na potência da câmera. Enquanto o antecessor oferecia um sistema de 108 MP, o Edge 30 Pro traz uma lente principal de 50 MP, um sensor híbrido (ultra-angular e macro) de 50 MP e sensor de profundidade de 2 MP.

No Brasil, o aparelho vai estar disponível nas versões azul e branca, com compatibilidade com o Ready For, um sistema de integração em que o celular desempenha o papel de um computador para o usuário. Na versão do Edge 30 Pro, o sistema disponível é a plataforma para se conectar ao PC (Ready For PC), com atualizações para rodar tanto no Windows 10 quanto no Windows 11.

Com vendas a partir desta quinta, o Motorola Edge 30 Pro é equipado com o novo Android 12 e chega às lojas por R$ 6,5 mil.