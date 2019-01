Samsung Galaxy A9, primeiro smartphone com câmera traseira de quatro lentes, chegou ao Brasil

Lançado em outubro último fora do País, o Galaxy A9, primeiro celular do mundo com câmera traseira de quatro lentes, chegou ao Brasil. O novo intermediário avançado da Samsung vem por R$ 3.199 e começará ser vendido nesta semana. Tradicionalmente dedicada à fotografia, a linha A9 mostrou que a gigante coreana realmente decidiu turbinar o componente, ao menos nos números.

Cada uma das quatro câmeras tem um propósito diferente. A principal tem 24 megapixels, a segunda tem 8 megapixels e um ângulo de 120 graus que captura uma área maior, a terceira tem 10 megapixels e é equipada com um zoom óptico 2x, e a quarta câmera tem 5 megapixels e um efeito que auxilia na profundidade das imagens. Além disso, o aparelho tem uma câmera frontal de 24 megapixels - ou seja, no total são cinco câmeras que devem permitir os mais variados estilos de fotografia. Ele, por exemplo, permitirá desfocar o fundo de uma foto, aquilo que a Apple chama de modo retrato - nesse instante, duas câmeras (a principal e a de 5 MP) são usadas ao mesmo tempo.

O aparelho também conta com o software de inteligência artificial já presente no Galaxy S9 que faz reconhecimento de cena e detecção de falhas para melhorar a qualidade das imagens. Já a câmera frontal terá filtros que emulam fotos de estúdio.

Em julho do ano passado, a Huawei anunciou um celular com quatro câmeras, mas elas se dividiam em duas frontais e duas traseiras. Ao turbinar os números das especificações, a Samsung acena para o mercado asiático, principalmente o chinês, onde a coreana perdeu espaço e analistas apontam que a guerra de especificações agrada os consumidores.

A empresa imagina que o consumidor para esse aparelho seja das classes A e B e jovem, de 18 a 38 anos, com afinidade por streaming de vídeo e música,. Lorena Sarcinella, diretora sênior de marketing da Samsung, diz que a companhia lidera em valor o mercado premium de celulares no Brasil, com valores acima de R$ 1.900. Segundo ela, a empresa tem 45,6% desse mercado, crescendo 24% entre 2017 e 2018.

Além dos olhos. O A9, porém, não é só olhos, e exibe um interessante pacote de especificações: 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno ( com suporte a cartão microSD de até 512 GB) e tela Full HD+ de 6,3 polegadas (maior que a do iPhone XR) de Super AMOLED. O processador é mais modesto e trata-se do Snapdragon 660, da linha intermediária da Qualcomm. A bateria é de 3.800 mAh, um pouco maior que a bateria do Galaxy A7 (2018), que era de 3.300 mAh.

Aliás, não se perca. A família Galaxy A não tem uma lógica linear para batizar seus produtos e o antecessor direto do A9 é o Galaxy A7 (2018), que chegou ao Brasil em novembro de 2018 por R$ 2.199, e que tem câmera tripla. O último celular da Samsung batizado de A9 foi lançado em 2016, o que não permite muita comparação com o modelo atual.

O novo A9 tem corpo de vidro com armação metálica, parecida com a dos novos iPhones, embora não permita carregamento sem fio. Estará disponível em rosa, preto e azul. Outro recurso interessante é que o aparelho mantém a entrada P2 para fones de ouvido, algo que vem se tornando escasso na indústria. Roda Android 8, embora já existam rumores de que a Samsung libere a versão 9 em breve. Tem reconhecimento facial, leitor de digitais e suporte para dois chips telefônicos.

No software, ele permitirá usar duas contas de WhatsApp ao mesmo tempo e terá a pasta segura, que protege os arquivos mais importantes do aparelho por meio de senha. Além disso, terá suporte ao Samsung Pay, plataforma de pagamentos da empresa que permite pagamentos via NFC. O assistente de voz, Bixby Voice, chega pela primeira vez também à família A.