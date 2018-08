Já estão à venda no Brasil os primeiros aparelhos com Android Oreo Go, a versão mais simples do sistema do operacional feito pelo Google para smartphones de entrada, lançado no fim do ano passado. O Twist Metal S531, da Positivo, começou a ser vendido nas lojas de todo o País por R$ 699 no início deste mês. O sistema mais leve para aparelhos baratos faz parte de uma estratégia do Google de aumentar o mercado em países em desenvolvimento, como o Brasil.

Além do aparelho da Positivo, o Google disse que os modelos Alcatel 1, Multilaser MS50G e Multilaser MS50 X já estão confirmados e estarão disponíveis no mercado nos próximos meses. A expectativa é que fabricantes multinacionais lancem seus aparelhos de entrada com a versão Go no Brasil ainda este ano.

Lançado no 10º aniversário do Google, o Android Go foi criado para rodar em celulares com até 1 GB de memória RAM – para efeito de comparação, o Galaxy S9, versão mais recente do smartphone mais avançado da Samsung, tem 4 GB de RAM. O Google também promete que o sistema vai travar menos.

"O Android Go está muito alinhado com a missão do Google de conectar pessoas e democratizar o acesso a informação. Sabemos que muitas pessoas aqui tem dificuldades de ter acesso a internet porque não tem um smartphone ou porque o que tem não funciona bem. Queremos mudar essa experiência", disse Flávio Ferreira diretor de parcerias de Android para a América Latina.

No Brasil, além da otimização do sistema operacional, a empresa garante que os aplicativos e lojas de aplicativos Google Play mudaram. Os apps versão Go, diz o Google, por exemplo, abrem 15% mais rápido que quando celulares de entrada usam o Android normal.

Para incentivar isso, o Google criou uma lista com várias dicas que serve de base para os desenvolvedores na hora de construir um aplicativo Go. Quem obedece as regras, tem destaque na loja de aplicativos em celulares com esse sistema operacional. "Já fechamos algumas parcerias para versões mais leves de aplicativos brasileiros, mas com celulares com o sistema operacional disponível no mercado é natural que tenhamos novos apps Go", diz Ferreira.

Os aplicativos que já estão instalados no aparelho também foram otimizados. Segundo o Google, esses apps ocupam 50% menos espaço no Android Go o que garantiria o dobro da quantidade de armazenamento disponível no aparelho.

O Brasil não foi o primeiro país da América Latina a receber aparelhos com esse sistema. O México foi a primeira nação, em abril, quando começou a comercializar aparelhos de entrada da Motorola com Android Go.

Aparelhos. O Positivo Twist Metal S531 terá 32 GB de armazenamento, acabamento de metal e tela de 5,2 polegadas. O processador é Quad-Core e a memória RAM é de 1GB. As câmaras do aparelho têm resolução de 8M e será vendido nas cores cinza, dourado ou vermelho.

O smartphone foi construído em parceria com engenheiros do Google na Califórnia que deram pitacos na construção do celular para melhor a experiência do Android Go. A proposta agradou e a previsão é de que novos produtos sejam construídos em conjunto nos próximos meses.

“Há outros produtos saindo do forno com Android Go que prometem estar entre os best sellers do nosso portfólio de celulares”, disse, por nota, Norberto Maraschin Filho, vice-presidente de Mobilidade da Positivo.

O celular da Alcatel 1 deve ser o segundo aparelho com a versão Go a ser vendido no País. A previsão é que ele chegue às lojas no dia 16 de julho e custe R$ 499.

Investimentos. Fábio Coelho, presidente do Google no Brasil, anunciou nesta quinta-feira, 7, durante o Google for Brasil, que o escritório regional recebeu investimento de R$ 700 milhões no últimos 15 meses. A verba foi aplicada em cabos submarinos, serviços de nuvem e na criação de um novo YouTube Spacem no Rio. Coelho garantiu que o valor recebido foi excepcional, ou seja, que não será recorrente.