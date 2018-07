Lançado há oito meses, o Windows 10 terá seu período promocional de download gratuito encerrado no próximo 29 de julho. Após esta data, os usuários que se interessarem pela instalação da nova versão do sistema terão que pagar R$ 479 para a Microsoft para baixar a atualização.

Se você quiser baixar o sistema operacional antes desta data, basta seguir os passos abaixo caso seu computador seja das versões 7, 8 e 8.1. Se não for nenhuma destas três versões, seu computador não poderá rodar a versão 10 do sistema operacional.

Passo 1: Instale a atualização do Windows 10

a) Caso o seu computador não tenha o sistema pré-instalado, entre no site da Microsoft destinado para o download da nova versão do sistema operacional. Baixe o programa para a atualização do Windows.

b) Caso o computador já tenha o sistema pré-instalado — se for o caso, você verá notificações diárias na barra de ferramentas — basta clicar sobre o ícone da atualização, que é representado pelo logotipo da Microsoft.

Passo 2: Inicie o programa

3) Uma tela será aberta para que o usuário selecione o que deseja fazer. Basta clicar em “Atualizar este computador agora”.

a) Caso o usuário opte por agendar, basta selecionar o melhor dia e horário. Na data escolhida, o computador irá sugerir que a pessoa faça a atualização. Nesse caso, é preciso deixar o computador ligado no período da atualização.

Passo 4 - Leia os termos de licença da Microsoft para uso do Windows 10

Passo 5 - Atualize os componentes do sistema

O computador poderá pedir que o usuário faça a atualização de alguns componentes do sistema. Basta selecionar “Baixar e Instalar Atualizações”, clicar em avançar e aguardar o download completo das atualizações.

Passo 6 - Aguarde o download da nova versão do sistema

A partir deste passo, o computador começará o download do Windows 10. Aguarde. O processo deve demorar alguns minutos.

Passo 7 - Aguarde a instalação do Windows 10

Em determinado momento, o download do Windows 10 passará a ser chamado de instalação do Windows 10. A partir daí, o computador poderá ser reiniciado automaticamente algumas vezes.

Passo 8 - Personalize as opções de instalação

O Windows 10 dará ao usuário algumas opções de personalização. Entretanto, todas são simples de responder. Dentre elas, está a opção de transferir todos os arquivos do computador para o novo sistema ou fazer uma limpeza completa. Caso queira manter os arquivos, clique em “Manter os arquivos pessoais, os aplicativos e as configurações do Windows”. Caso queira apagar, clique em “Nada”.

Passo 9 - Aguarde a finalização do processo

Após escolher as opções de personalização, o sistema irá reiniciar o computador mais algumas vezes. Alguns minutos depois, o sistema já estará pronto para uso.

Dicas e truques. No meio deste processo, o usuário também deverá tomar alguns cuidados e prestar atenção no que é feito. O especialista em tecnologia da informação Edgar Louzano, da TecTotal, ressalta que o usuário deve tomar cuidado com o oitavo item, no qual o usuário deve personalizar a instalação.

“O processo de personalização é crítico”, afirma o especialista em tecnologia de informação. “Se o usuário optar por não manter nada, o sistema irá formatar o computador. Depois, ele pode até mesmo apresentar alguns problemas de conexão à internet.”

O usuário também deve atentar se sua versão é anterior aos sistemas do Windows 7, 8 e 8.1. Apenas essas versões são compatíveis com a atualização do Windows 10. Se o usuário tentar forçar a instalação, poderá prejudicar o funcionamento da máquina.

Quem quiser instalar o sistema também deve checar os requisitos mínimos. De acordo com a Microsoft, além de ter Windows 7, 8 ou 8.1, é preciso ter processador de 1 GHz, 1 GB de memória RAM para 32 bits ou 2 GB para 64 bits, 16 GB de espaço livre para armazenamento para um sistema operacional de 32 bits ou 20 GB para um sistema operacional de 64 bits, placa gráfica DirectX 9 ou posterior e, por fim, tela com resolução de 800 x 600 pixels.

Para quem usa versão "pirata" do sistema operacional, não vale nem tentar atualizar: o sistema detecta que trata-se de uma versão falsa da plataforma Windows e, para baixar o sistema, o usuário precisa pagar o valor da atualização do sistema, mesmo antes do término do período de download gratuito para versões compatíveis.