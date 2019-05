WhatsApp pediu para usuários atualizarem o app em seus telefones

Após anunciar a falha de segurança que permitiu hackers acessar os 1,5 bilhão de usuários do WhatsApp, a empresa pediu para que os usuários atualizem o app tanto no Android quanto no iOS, sistema operacional da Apple. Os hackers conseguiam inserir um programa malicioso nos telefones mediante chamada telefônica no aplicativo.

Em alguns aparelhos, a correção da falha veio numa atualização automática, mas, em alguns casos, o usuário terá que fazer o processo manualmente. Aprenda como checar a versão do WhatsApp no celular e como atualizá-lo.

Android

Bruno Romani No Android, 2.19.134 indica que o celular está seguro, pois tem a versão mais recente do WhatsApp

Para descobrir a versão do WhatsApp no sistema operacional do Google, faça o seguinte processo:

-Abra a Play Store

-Abra o menu de três riscos no topo esquerdo

-Clique em Meus app e jogos

-Role até encontrar o ícone do WhatsApp e clique nele

-Clique em Ler mais

-Role até o final até encontrar o menu da foto acima

-Procure a Versão; se ela é inferior à 2.19.134, é necessário atualizar

Para atualizar, siga os seguintes passos:

-Vá até a Play Store

-Abra o menu de três riscos no topo esquerdo

-Clique em Meus app e jogos

-Role até encontrar o ícone do WhatsApp

-Clique em atualizar

iPhone

Bruno Romani No iPhone, a versão corrigida do WhatsApp é a 2.19.51

Para descobrir a versão do WhatsApp no iPhone, siga os seguintes passos:

-Abra o WhatsApp

-Vá até a aba Ajustes

-Clique em Ajuda

-No topo deverá aparecer a versão instalada no celular.

-Se ela é inferior à versão 2.19.51, é preciso atualizar

Para atualizar siga os seguintes passos:

-Abra a App Store

-Vá até a aba Atualizações

-Role a lista até encontrar o WhatsApp

-Clique em atualizar