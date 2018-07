A startup norte-americana Endless, que tem como projeto um computador de baixo custo, começou a vender nesta semana no Brasil o Endless Mini, versão mais simples de seu principal dispositivo. Com sistema operacional próprio e capacidade de ser ligado em qualquer TV, o Endless Mini tem formato de capacete e pode ser comprado no site da startup por R$ 899 – o aparelho é enviado para todo o Brasil, garante a empresa.

Por enquanto, o Endless Mini vai ser importado para o País, mas a Endless já disse ter planos para produzir o aparelho localmente até o final do ano, na fábrica de uma empresa parceira não revelada.

Com processador de 1,50 GHz, 2 GB de memória RAM e disco rídigo com capacidade de armazenamento de 32 GB, o aparelho usa o Endless OS. Baseado em Linux, o sistema operacional inclui cem aplicativos que funcionam mesmo sem conexão de internet. A coleção inclui editores de texto, vídeo e imagens, jogos e enciclopédias, que utilizam conteúdo da Wikipédia – todos são baseados em software livre.

"Sabemos que o nosso público-alvo tem dificuldades em pagar pelo acesso à internet, então desenvolvemos um sistema que tem muito conteúdo para ser utilizado mesmo desconectado", disse a diretora geral da Endless no Brasil, Roberta Antunes, em entrevista ao Estado em março deste ano.

Software. Criada em 2012 pelo empresário americano Matt Dalio, a Endless tem dois mercados: um deles é o de computadores de baixo custo, como o Endless Mini e o seu irmão maior, o Endless One, que é vendido nos Estados Unidos por preços entre US$ 160 e US$ 230. Já no segmento de software, a empresa também licencia o seu sistema operacional para outros fabricantes de computadores – como é o caso da Asus.

Na semana que vem, chega ao mercado brasileiro o primeiro notebook da Asus embarcado com o sistema Endless: trata-se do Z550MA-XX05, que tem memória RAM de 4 GB, placa gráfica com saída HDMI, tela de 15,6 polegadas e disco rígido de 500 GB. O aparelho estará à venda na loja online da Asus e em sites de e-commerce brasileiros, com preço sugerido de R$ 2 mil.