Pixabay Produzir um vídeo pelo celular, desde a gravação até a edição, já é uma realidade.

Com o passar dos anos e a solidificação do YouTube como uma dasprincipais plataforma de compartilhamento de vídeos na internet, muitos produtores de conteúdo independentes passaram a fazer vídeos bem produzidos e bem editados. A maioria dos programas de edição mais utilizados no mercado, como Adobe Premiere Pro e Final Cut, são caros e estão disponíveis apenas para computadores, até porque têm vários recursos e precisam de bastante espaço de memória e potência da máquina para serem instalados e funcionarem da forma correta.

No entanto, com a ascensão de outras plataformas de vídeos curtos, como o IGTV e principalmente o TikTok, cresceu a demanda por aplicativos de celular para fazer edições mais simples e rápidas. Várias empresas já estavam nesse ramo e outras se aventuraram, buscando ser a resposta tanto para produtores casuais, que apenas querem compartilhar alguma ideia ou piada com seus seguidores, até produtores de conteúdo que procuram um programa completo com os principais recursos encontrados nos softwares mais profissionais.

O Estadão procurou e testou alguns dos aplicativos encontrados tanto na Play Store quanto na App Store e separou cinco dos melhores, tanto para quem procura um app para fazer algo rápido, mas bem produzido, quanto para quem quer uma experiência mais próxima dos programas disponíveis para computador. Confira:

Vlogit

Reprodução/WonderShare Vlogit é um aplicativo simples de usar e conta com vários recursos úteis para vloggers e produtores de conteúdo voltado para redes sociais.

O programa é desenvolvido pela Wondershare Software, conhecida entre produtores visuais pelo Filmora, um software de edição bem acessível para iniciantes no ramo da edição de vídeos. A desenvolvedora já tinha entrado para o mercado mobile com o FilmoraGO, uma versão simplificada do seu programa principal, mas o Vlogit é a aposta da empresa para atrair quem produz para redes sociais.

Como o próprio nome sugere, esse aplicativo é especialmente voltado para vloggers, ou seja, quem faz vídeos de si mesmo falando sobre ou mostrando sua vida pessoal. Apesar disso, o Vlogit é bem versátil. Com foco em vídeos para redes sociais, o aplicativo conta com algumas facilidades, como filtros predefinidos, adesivos e emojis, animações de texto customizáveis para intros e um criador de thumbnails ou miniaturas de vídeos, uma facilidade principalmente para YouTubers.

No entanto, não é difícil se perder na linha do tempo nas primeiras vezes que utilizar o app. Isso porque o aplicativo não tem exatamente uma linha do tempo, cada clipe de vídeo deve ser editado individualmente. A edição dentro dos clipes, porém, é bem completa e intuitiva. Ele também possui um modo Picture-in-Picture, em que você pode adicionar vídeos e fotos por cima de outro vídeo, que pode ser feito dentro do próprio clipe.

O app tem como principal vantagem o fato de ser gratuito e não ter marca d’água para quem se cadastrar com um email ou rede social. É possível salvar o projeto em qualidade FullHD (1080p) sem perda de qualidade ou compartilhar diretamente nas redes sociais.

InShot

Reprodução/InShot Inc. O InShot tem uma proposta parecida com o Vlogit, mas é um pouco mais limitado com relação a recursos disponíveis na versão gratuita.

O aplicativo de edição de vídeos da InShot tem a mesma proposta do Vlogit, trazendo proporções padrão para cada rede social, seja Instagram, IGTV, TikTok ou YouTube. Ele também conta com pacotes de adesivos e emojis, músicas gratuitas para uso, efeitos de áudio, transições e filtros.

Não é preciso se cadastrar no aplicativo para usar os recursos, mas alguns efeitos, transições, animações e filtros estão bloqueados para uso exclusivo de usuários premium. Na versão gratuita, o vídeo tem marca d’água, mas ela pode ser retirada ao assistir a uma propaganda.

Assim como o Vlogit, o InShot não tem suporte a multicamadas de vídeo, apenas de áudio e adesivos. No entanto, ele não conta com a opção Picture-in-Picture para vídeos. Por esse e alguns outros fatores, ele é um pouco mais limitado que o anterior, mas continua sendo um bom aplicativo, principalmente para iniciantes. Os vídeos também podem ser salvos em qualidade FullHD (1080p) e podem ser compartilhados diretamente nas redes sociais.

A InShot Inc. também conta com uma versão desse aplicativo voltada especialmente para YouTubers que tem algumas funções extras, como maior precisão nos cortes, aplicação mais livre e precisa de efeitos no vídeo e banco maior de músicas e efeitos sonoros.

Cute CUT

Reprodução/MobiVio Solutions O Cute CUT conta com uma linha do tempo com múltiplas camadas de vídeo, áudio e imagem, mas é limitado a apenas 30 segundos na versão gratuita.

Esse aplicativo fica no meio termo entre os mais simples e os mais profissionais. O grande diferencial dele em relação aos anteriores é fato de ter uma linha do tempo com suporte a multicamadas. Isso significa que é possível adicionar e remover mídias, sejam vídeos, fotos, músicas ou adesivos, diretamente na linha do tempo e de forma mais livre.

A interface do aplicativo não é tão amigável e intuitiva quanto as dos dois programas anteriores, mas também é fácil de usar após se acostumar com o visual. Diferente dos editores para computador, em que o vídeo das camadas de cima sobrepõe os de baixo, a lógica nesse aplicativo é invertida. Também é preciso adicionar as camadas e vídeos exatamente na ordem que você quer que apareçam, pois não é possível mudar as camadas de posição depois.

Outro diferencial desse aplicativo em relação as outros da lista é a possibilidade de desenhar na tela tanto à mão livre quanto com a adição de formas predefinidas, como círculos, quadrados e estrelas. Isso pode ser muito útil para vídeos de tutorial, por exemplo, para se destacar uma região específica do vídeo.

O grande problema desse aplicativo é a sua limitação na versão gratuita. Quando o vídeo é salvo, apenas os 30 segundos iniciais são renderizados e a marca d’água não é retirável. Para isso, é preciso comprar a versão Pro por R$ 18,99.

PowerDirector

Reprodução/PowerDirector O PowerDirector é um porte da versão do computador para os dispositivos mobile e conta com vários recursos profissionais de edição, como máscaras e Chroma Key.

O PowerDirector é outro software de edição de vídeo que pode ser encontrado e usado nos computadores, mas a CyberLink decidiu trazer seu produto também para o mercado mobile. Justamente por isso é o aplicativo com a interface mais parecida com os programas para computador. Diferente dos anteriores, a edição é feita com o celular na horizontal, o que permite ver uma área maior da linha do tempo, porém menos camadas.

Por ser um editor mais profissional, ele não é tão intuitivo de se usar, mas apresenta várias ferramentas e pacotes de filtros e efeitos de vídeo de alta qualidade. Por ele, você pode fazer um vídeo em Chroma Key (retirar o fundo de um vídeo em tela verde) ou criar máscaras. Também possível definir o volume não apenas de cada clipe de vídeo e áudio, como também de cada camada.

Na versão gratuita é possível criar até três camadas de elementos visuais (vídeos, fotos, textos, adesivos) por cima ainda da camada de vídeo de fundo e até três camadas de áudio e salvar o vídeo em formato HD (720p). O arquivo também pode ser enviado diretamente para as redes sociais. Apesar de ter marca d’água, ela é a mais sutil dentre os aplicativos dessa lista e não chama a atenção.

Na versão premium do aplicativo, além do número maior de camadas possíveis, também ficam disponíveis vários efeitos de vídeo e filtros extras, além do estabilizador de vídeo, um dos grandes diferenciais do programa. Outro diferencial é a qualidade do vídeo renderizado, que pode chegar à resolução 4K. A versão paga custa R$ 18,99 por mês ou R$ 37,99 na modalidade trimestral.

KineMaster

Reprodução/KineMaster Corporation O KineMaster é um dos aplicativos de edição de vídeos mais completos para celular, com recursos de edição e equalização de áudio profissionais.

O KineMaster, dentre os aplicativos dessa lista, é com certeza o mais completo em questão de recursos. Assim como o PowerDirector, o KineMaster tem várias funcionalidades profissionais de edição, como Chroma Key e máscaras, e interface na horizontal com linha do tempo multicamada, mas se diferencia bastante pelas opções de equalização de áudio.

O aplicativo traz várias funções de som, como determinar pontos em que o volume do áudio de um vídeo fica mais alto ou mais baixo, simulações de reverberação, modificadores de voz predefinidos e até extração do áudio do vídeo para usá-lo de forma independente. Também é possível desenhar na tela, como no Cute CUT.

Mesmo na versão gratuita não há limite de camadas de sobreposição para imagens, texto, adesivos e áudio, apenas para camadas de sobreposição de vídeo, limitadas a duas camadas acima do vídeo de fundo. Além disso, alguns recursos premium e opções de correção de cor dos vídeos estão bloqueadas no aplicativo gratuito. A marca d’água é mais aparente que do PowerDirector, mesmo não sendo tão atrativa, e não é retirável com propagandas. Os vídeos podem ser salvos em FullHD (1080p) ou enviados diretamente para alguma rede social.

Para usufruir de todas as funcionalidades do KineMaster, há duas modalidades de assinatura: a mensal de R$ 14,60 e a anual de R$ 96,90.