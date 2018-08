Guilherme Rambo Desenvolvedor brasileiro Guilherme Rambo é conhecido por 'furar' anúncios da Apple

Pense rápido: há quanto tempo você não atualiza o sistema operacional do seu celular? O desenvolvedor gaúcho Guilherme Rambo, de 26 anos, nunca deixa isso acontecer, seja no smartphone ou no computador, por pouco mais de alguns minutos. Não é paranoia, mas sua técnica para descobrir as novidades que a Apple trará em seus próximos aparelhos bem antes da fabricante do iPhone anunciá-las ao mundo. Quer um exemplo? Ele descobriu diversas características do iPhone X, lançado pela empresa em 2017, apenas vasculhando as últimas atualizações do iOS, o sistema operacional da empresa.

Driblar o bloqueio da Apple não é tarefa fácil. A empresa tem diversas estratégias para evitar que seus produtos sejam divulgados antes do lançamento, como, até mesmo, evitar dizer que determinado evento será para lançar novos produtos. Mas assim como o famoso personagem do cinema interpretado por Sylvester Stallone, este Rambo também gosta de desafios.

Rotina. O dia do desenvolvedor se divide em trabalhar em uma grande empresa de tecnologia em Florianópolis e conferir os alertas do sistema que ele próprio criou para ser notificado todas as vezes que a Apple publica uma atualização. Quando o sininho toca, é a hora de parar o que está fazendo e conferir pasta por pasta, lotadas de arquivos que parecem não fazer sentido, cheios de códigos e imagens aparentemente escolhidas ao acaso.

Para fazer suas previsões, Rambo se mune de uma estratégia chamada de engenharia reversa. Ele analisa como funciona um determinado sistema e, assim, é capaz de descobrir que tipo de tecnologia estará por trás do dispositivo que usará aquele programa. No ano passado, ao vasculhar, por exemplo, o sistema operacional da caixa de som conectada HomePod, ele descobriu detalhes sobre o iPhone X – incluindo seu design e a forma como o sistema usaria reconhecimento facial para desbloquear a tela.

“Era uma imagem de um celular, igual o que foi anunciado como iPhone X, com uma animação que mostrava como o desbloqueio acontecia”, lembra em entrevista ao Estado. Segundo ele, é comum que os aparelhos da Apple “conversam entre si”, de forma que é possível prever como será um dispositivo a partir da atualização de outro, com pistas sobre o iPhone surgindo em códigos escritos para um iPad ou um MacBook, por exemplo.

iPhone faz 10 anos: lembre a evolução do smartphone











One more thing: com essas três palavras ("mais uma coisa", em tradução literal), Steve Jobs apresentou ao mundo o iPhone, durante a conferência Macworld, na Califórnia. Revelado ao mundo em 9 de janeiro de 2007, o primeiro modelo do iPhone parece um smartphone de entrada nos dias de hoje. Com acesso à internet via 2G, câmera traseira de 2 megapixels, ele foi um dos primeiros aparelhos com tela sensível ao toque. No entanto, era um aparelho limitado, incapaz de executar dois aplicativos ao mesmo tempo – com exceção do tocador de música, uma herança do iPod. Em sua segunda versão, lançada em 2008, o iPhone 3G – como o nome diz – possui conectividade à internet por chips 3G, bem como o aparecimento de uma novidade importante: a loja de aplicativos App Store. Os dois primeiros modelos de iPhone tinham 8 GB de armazenamento, mas no iPhone 3GS surgiram as versões com 16 GB e 32 GB de armazenamento – ainda inferiores aos HDs dos iPods da época. Além disso, a câmera traseira ganhou um megapixel – indo para 3MP – e a função de gravar vídeos. Lançado em 2010, o iPhone 4 é 24% mais fino que o seu antecessor e pela primeira vez trouxe duas possibilidades de cor: além do tradicional preto, a empresa passou a oferecê-lo na cor branca. Outra novidade é a câmera frontal, que deu início à era das selfies, enquanto a traseira ganhava flash. Hey Siri: na versão de 2011, foi a primeira vez que a assistente pessoal do iPhone, a Siri, deu as caras – falando apenas em inglês. A câmera traseira chegou a 8 MP, e o aparelho também recebeu uma versão com 64 GB de armazenamento. O iPhone 5, de 2012, ganhou diversas características: a nova entrada para carregamento, chamada de Lightning, ficou 80% menor que a primeira, deixando espaço interno para o aparelho incluir outros recursos. Foi também o primeiro iPhone a ter conectividade 4G, enquanto a câmera traseira permitia fotos panorâmicas pela primeira vez. Colorido e com revestimento de plástico, o iPhone 5C foi a tentativa da Apple de fazer um aparelho mais barato para penetrar nos mercados emergentes. A tentativa, no entanto, deu errado: o custo 'iPhone' era alto e habitantes de países como a China e até mesmo o Brasil preferiram gastar seu dinheiro no irmão mais robusto do aparelho, o iPhone 5S. Com design ostentação – com uma versão na cor dourada –, o iPhone 5S foi o primeiro smartphone da Apple a ter leitor de impressão digital, recurso de segurança pioneiro para a época. Além disso, a câmera traseira tinha flash duplo e ganhou recurso de filmagem em slow-motion. Em 2014, a Apple resolveu diversificar a família de iPhones. No lugar de um único produto, a empresa trouxe ao mercado o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus. Os dois modelos cresceram: o 6 tinha tela de 4,7 polegadas, enquanto o 6 Plus foi para 5,5 polegadas. Além disso, os dois aparelhos tinham a tecnologia NFC (comunicação de campo próximo), usada em pagamentos móveis, e tinham tela em vidro reforçado. O iPhone 6S teve poucas inovações com relação ao seu antecessor: lançado em 2015, o aparelho trouxe características como filmagem em resolução Ultra HD (4K) e a tecnologia Touch 3D, capaz de interpretar a pressão que o usuário exerce na tela do aparelho – e utilizá-la para diferentes comandos. Último modelo de smartphone da Apple, o iPhone 7 se tornou resistente à água e trouxe uma mudança polêmica: o fim da entrada para fones de ouvido; a partir de agora, os usuários devem ouvir música com um fone sem-fio (o AirPod, vendido no País por R$ 1,4 mil) ou usar um fone compatível com a entrada Lighting. Na versão mais poderosa, o iPhone 7 Plus, duas lentes fazem a função da câmera traseira, melhorando a qualidade de imagem e a profundidade de foco em retratos, por exemplo.

Aprender a “quebrar” o código, porém, não é o principal desafio. Engana-se quem acha que vai encontrar, perdido por alí, expressões como “novo iPhone” ou “tecnologia de reconhecimento facial”. Para evitar que segredos industriais sejam revelados, cada produto da Apple é designado por um código interno, com combinações de letras e números que, supostamente, só os funcionários da Apple sabem o que significa.

“Eu tenho uma tabela com todos os códigos que já descobri”, diz Rambo. “Mas nem sempre é fácil. É preciso checar muitas vezes para saber se aquela combinação é mesmo um novo produto”. Depois de passar horas nesse processo, que até tem partes automatizadas por programas escritos pelo próprio desenvolvedor, é hora de contar as novidades ao mundo.

Previsões. Na última quinta-feira, 30, Rambo fez suas apostas para os anúncios que a Apple pretende realizar no próximo dia 12 de setembro – a empresa já enviou os convites para o evento, que deve ser a data de lançamento do novo iPhone. Segundo Rambo, haverá um novo modelo do relógio inteligente Apple Watch, com tela maior para dar espaço a novas aplicações da empresa.

“O novo iPhone se chamará ‘XS’ e se pronuncia ‘ten éx’”, anuncia Rambo, ressaltando os detalhes. “Terá o mesmo design que o iPhone X, mas em dois tamanhos diferentes. E ah, ele vem na cor dourado também”, diz, com a naturalidade de quem vasculha o código do iOS há quase dez anos.

Apesar da dedicação de desvendar os segredos da Apple, Rambo diz que não se interessa em trabalhar na empresa fundada por Steve Jobs. Ao menos por agora. “Alguns funcionários de lá já me disseram que eu devia me candidatar a alguma vaga. Mas eu não quero”, afirma. “A Apple tem uma série de regras e no momento eu estou curtindo meus projetos pessoais. Quem sabe no futuro?”.