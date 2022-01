JLab JLab apresenta novos modelos de fones com diferentes tons de pele

Com o passar do tempo, os fones estão ficando cada vez mais confortáveis para o consumidor. E em meio a modelos novos, com maior qualidade de som, o JLab Go Air Tone conseguiu chamar a atenção por outro motivo: suas cores.

A JLab apresentou na CES, principal feira de tecnologia do mundo, realizada na semana passada, sua nova linha de fones, que traz cores que emulam diferentes tons de pele. A ideia é que os fones “desapareçam” na orelha do usuário, um contraponto ao que causam a maioria dos aparelhos do tipo, que costumam chamar muita atenção.

A empresa também aposta que a camuflagem traz segurança. Usar fones de ouvido sem fio traz certo risco por não terem valores baixos e serem facilmente removíveis. Ao se camuflarem na pele, os fones reduziriam a exposição do usuário em locais mais perigosos

Além das cores, o fone promete bateria de oito horas e resistência ao suor. Segundo a empresa, a qualidade de som é similar aos outros modelos da linha JLab Air Go e devem ser lançados com preço de U$20. Não há informações sobre lançamento oficial no Brasil.