REUTERS/Stephen Lam A Samsung apresentou a tela de smartphone flexível no começo deste mês

Procuradores da Coreia do Sul disseram nesta quinta-feira, 29, que indiciaram nove pessoas sob suspeita de vazarem a tecnologia de telas flexíveis da Samsung para uma empresa chinesa.

O presidente-executivo e oito funcionários da fornecedora Toptec estão sendo acusados de venderem informações sobre os painéis OLED da Samsung. A Toptec produz equipamentos automatizados para fazer painéis de telas para celulares.

O grupo é acusado de formar uma empresa fantasma que recebeu informações sobre o uso do equipamento e desenhos de painéis da Samsung. Eles também são acusados de vender alguns dos documentos na China, por mais de US$ 13 milhões, segundo a procuradoria da Coreia do Sul.

A Toptec rejeitou as acusações. “Nossa empresa nunca disponibilizou tecnologia industrial da Samsung ou segredos empresariais para um cliente chinês. Nossa companhia irá cooperar totalmente com os procedimentos legais para chegarmos à verdade nos tribunais”, disse a Toptec em nota. Às 13h45 (horário de Brasília), as ações da Toptec operavam em queda de 20%.

Um porta-voz da Samsung disse que a empresa irá aumentar esforços para proteger sua tecnologia.

Dobrável. A Samsung apresentou a tela de smartphone flexível no começo deste mês. À primeira vista, quando está fechada, a Infinity Flex Display (visor de tela infinita) é semelhante à usada em um smartphone tradicional. Isso porque a parte dobrável da tela está apenas no centro do aparelho, que passa a adotar uma visão estendida quando é aberta.

Feita de polímero flexível, a novidade permite que a Samsung ganhe mais espaço: quando aberto, o aparelho passa a ter uma tela de 7,3 polegadas – o iPhone XS Max, maior e mais recente modelo premium lançado pela Apple, tem uma tela de 6,5 polegadas.