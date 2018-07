REUTERS

As vendas globais de smartphones devem apresentar crescimento percentual de apenas um dígito pela primeira vez na história em 2016, enquanto as de computadores pessoais devem cair, de acordo com comunicado da empresa de pesquisas Gartner, divulgado nesta quinta-feira, 31.

A Gartner disse que espera que as vendas de smartphones cresçam somente 7%, para 1,5 bilhão de unidades em 2016 ante 2015, devido a vendas estáveis nos importantes mercados da China e América do Norte.

“A era de crescimento de dois dígitos para o mercado global de smartphones chegou ao fim”, disse o diretor de pesquisa Ranjit Atwal, da Gartner.

A empresa sediada em Stanford, Connecticut, disse que espera que as vendas globais de computadores pessoais caiam 1,5 % ante 2015, antes de voltarem a crescer em 2017.

