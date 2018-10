Essential Products O Essential Phone, lançado no ano passado, falhou em conquistar consumidores

E se seu celular imitasse seu comportamento e respondesse mensagens em seu nome? A startup de eletrônicos de consumo Essential Products, fundada e comandada por Andy Rubin, o criador do Android, está desenvolvendo um novo smartphone que usa inteligência artificial para fazer justamente isso.

De acordo com Bloomberg, o novo aparelho está sendo desenvolvido para transformar a relação dos usuários com seus dispositivos. A agência diz que ele terá uma tela pequena, será controlado por comandos de voz e dotado de inteligência artificial para que o celular comporte como se fosse o próprio usuário, respondendo a e-mails ou então agendando compromissos.

O aparelho é a mais nova aposta da startup depois que o primeiro hardware da empresa lançado no ano passado, chamado de Essential Phone, falhou em conquistar consumidores.

O criador do Android, Andy Rubin, já tinha dado sinais sobre seus planos para os próximos celulares. Em uma entrevista à Bloomberg, no ano passado, ele disse que seu celular dos sonhos é uma “versão virtual de si mesmo”, que permitiria que o usuário esquecesse de usar o celular diariamente. “Você pode estar offline aproveitando a vida, jantando, sem acessar o celular, você confia no aparelho para fazer as coisas para você”.

Inteligência artificial. Outras empresas estão apostando nessa tecnologia. O Google apresentou em maio o seu serviço Duplex, que permite que o assistente virtual do Google se comporte praticamente como um humano e agende consultas médicas, faça reservas em restaurantes ou marque um horário no salão de beleza.

O Duplex estará disponível no Pixel 3, o mais novo celular do Google, a partir de novembro. O novo Pixel também usa a inteligência artificial para filtrar ligações não desejadas: o aparelho poderá, por exemplo, pedir a quem liga que especifique o motivo de sua chamada, mostrando a transcrição do texto na tela do aparelho antes mesmo do usuário precisar atender à chamada.