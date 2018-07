JANG BATES/NYT

Welbourne, da CrowdSignals, aposta em pagar usuários para receber informações captadas por sensores Welbourne, da CrowdSignals, aposta em pagar usuários para receber informações captadas por sensores

por Steve Lohr/THE NEW YORK TIMES

Palavras e imagens, reunidas por toda a internet, são a matéria-prima digital para avanços notáveis em tarefas ligadas à tecnologia, tais como reconhecimento de imagens e tradução de fala. Contudo, outra enorme fonte de dados – aqueles que podem ser captados por sensores de smartphones – tem sido deixada de lado na geração de grandes progressos de pesquisa.

Leia também:

Inteligência artificial caminha a passos lentos

‘Na internet das coisas, Brasil e EUA estão iguais’

O CrowdSignals – projeto que coleta, identifica e paga por dados de sensores móveis – quer superar essa “falha”. A abordagem da organização se vale menos da inovação e mais da economia para criar um mercado para dados de sensores.

A iniciativa deu seu primeiro passo com uma campanha de financiamento coletivo buscando contribuições modestas, geralmente de US$ 100 ou menos, de pesquisadores universitários e corporativos. O dinheiro será empregado para pagar os participantes em estudos de pesquisa que aceitem contribuir com dados do sensor de seu smartphone. “Ainda nem sequer começamos a explorar o potencial dos dados do smartphone”, diz Evan Welbourne, cientista da computação que chefia o projeto CrowdSignals.

Especialistas concordam que o futuro promissor dos dados móveis é poder apontar o caminho para novos vislumbres da saúde, transportes, urbanismo e ciências sociais. Porém, esses dados móveis costumam ser caros. Sua coleta por pesquisadores pode ser demorada e eles são difíceis de serem interpretados. A melhoria em áreas como reconhecimento visual veio de enormes fontes de dados e do aprimoramento de técnicas de software em um setor da inteligência artificial chamado aprendizado de máquina.

Limitação. “O desenvolvimento de modelos de software utilizando dados de sensores móveis foi obstruído”, disse Deborah Estrin, professora de Ciências da Computação da Cornell Tech, por causa “da ausência de conjuntos de dados rotulados. E o motivo é a falta de uma iniciativa comunitária para fazer isso de forma ética e eficaz”.

Deborah está entre os vários cientistas da computação que auxiliam o CrowdSignals, além de pesquisadores de empresas como Microsoft e Intel.

A maior parte da pesquisa utilizando dados móveis acompanhou números relativamente pequenos de pessoas em uma única cidade ou região, muitas vezes empregando dados proprietários de empresas de telefonia ou fabricantes de aparelhos.

Tanto Apple quanto Samsung lançaram ferramentas de software para coletar e compartilhar dados móveis. A SAMI, da Samsung, é uma plataforma de troca de dados onde os desenvolvedores colocam seus dados e trabalham com outros. O kit de pesquisa da Apple permite que usuários do iPhone compartilhem seus dados para uso em projetos de pesquisa, que muitas vezes são estudos relacionados à saúde.

O CrowdSignals está tentando formar um mercado para dados com incentivos financeiros para as pessoas participarem e classificarem suas informações. Segundo a organização, todos os dados serão anônimos.

Participação. No longo prazo, a meta do CrowdSignals é ter milhares de participantes em estudos, mas começou com um projeto piloto. A iniciativa espera arrecadar US$ 15 mil na rodada inicial de financiamento coletivo. Com o dinheiro, de 30 a 50 pessoas serão recrutadas para que os dados sejam coletados durante um mês. No piloto, o programa do CrowdSignals manipula dados somente das pessoas cujos smartphones rodam o sistema operacional Android, do Google. No futuro, Welbourne espera também poder captar dados de iPhones, da Apple.

Segundo ele, os participantes receberão um valor fixo de aproximadamente US$ 100 mensais, mas a remuneração pode aumentar ou diminuir, dependendo da quantidade de dados pessoais que decidirem compartilhar. Além disso, eles receberão pagamentos de incentivo de mais alguns dólares para identificar os dados.

Segundo Welbourne, boa parte dos fundos de financiamento coletivo servirá para selecionar e treinar os participantes. O contato se dará por sites e e-mail. O CrowdSignals também terá vídeos e ligações individuais pelo Skype para explicar o projeto. A ideia é que o projeto piloto convoque um grupo diversificado por gênero, idade, localização geográfica e etnias.

Pesquisadores de empresas e universidades que participarem do financiamento coletivo serão os primeiros a terem acesso ao conjunto de dados. Os acadêmicos pagarão uma taxa de licenciamento de US$ 20; os corporativos, US$ 50. As licenças duram cinco anos, mas passado um ano, o conjunto de dados será livre para uso acadêmico.

Como ex-pesquisador de Amazon e Samsung, Welbourne pretende formar um negócio criando modelos de software para setores específicos, como saúde e fabricantes de aparelhos, baseado nos dados do CrowdSignals. O plano de negócios de Welbourne torce para que o projeto piloto do CrowdSignals seja bem-sucedido. Se tiver êxito, ele pretende transformar o CrowdSignals em uma entidade sem fins lucrativos. “É um pouco mais apropriado para a coleta e pesquisa com os dados”, diz.

Para especialistas, o principal desafio do CrowdSignals será estimular a confiança entre um grande número de pessoas além dos primeiros participantes. “Lidar com a questão de privacidade pode ser uma grande batalha. Se der certo, teremos conjuntos de dados mais valiosos em universidades e empresas”, diz Jason I. Hong, cientista da computação da Universidade Carnegie Mellon.