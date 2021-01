Foto: LG No ano em que adaptar aparelhos eletrônicos para as funções domésticas está sendo a tendência, as televisões também encontraram seu papel para serem mais do que um objeto passivo na sala de estar. Entre designs diferenciados e detector de movimentos, os aparelhos apresentados na CES (Consumer Eletronics show) neste ano de 2021 prometem ditar um novo modo de olhar as telinhas.

Foto: Samsung A TV é a nova aposta smart da Samsung, de 99 e 110 polegadas. Com tecnologia de tela semelhante à The Wall, a gigante apresentada pela empresa na CES do ano passado, a tecnologia de MicroLED quer se assemelhar na qualidade de telas mais avançadas na durabilidade e na qualidade das imagens. O aparelho também conta com QuadVue, que permite dividir a tela em até quatro partes em diferentes conteúdos e inclui mais de 160 canais gratuitos pelo Samsung TV Plus.

Foto: Samsung Uma releitura da TV já lançada anteriormente pela empresa, a versão 2021 da The Frame — TV que quer ser uma obra de arte na sua casa — é ainda mais fina que a sua antecessora. Com 75 polegadas, o aparelho tem apenas 24.9mm de espessura e resolução 4K, com tela de tecnologia QLED.

Foto: LG Durante a CES, a LG apresentou a tecnologia "Oled Evo", que deve turbinar o brilho dos painéis da empresa - apesar dos pretos e contrastes mais profundos, telas de Oled podem sofrer com baixa luminosidade. As TVs da linha G1 terão telas entre 55 e 77 polegadas. A empresa, porém, não mostrou novos lançamentos, mas deu o gosto de alguns protótipos que podem chegar ao mercado futuramente.

Foto: LG Um desses protótipos é a TV de tela transparente, conceito que já estava no radar da empresa, depois das telas enroláveis do evento no ano passado. No modelo apresentado, o aparelho possui tela de 55 polegadas e uma transparência de até 40%.

Foto: LG Mais um projeto apresentado pela LG, a tela dobrável é uma adaptação da tela plana para oferecer a melhor experiência em games. Com 48 polegadas, a TV também não tem data para chegar ao mercado, mas promete mudar sua configuração de dobrável para plana com apenas um botão.

Foto: Sony A Sony também deixou seus modelos na CES. A linha Bravia XR é uma coleção de TVs com tecnologia de 4k e 8K que quer “imitar” o cérebro humano. Com a “inteligência cognitiva” do processador XR, a empresa aposta na capacidade do aparelho de analisar cores e gráficos e distinguir qual a melhor opção para o usuário. As telas também contam com versões LED e OLED, e possuem sistema operacional Google TV.

Foto: Panasonic Em meio às necessidades de tecnologia que despontaram no último ano, a Panasonic quis mirar nos gamers para o lançamento deste ano na CES. A JZ2000 OLED TV é um aparelho voltado para os jogos, com tecnologia 4K, tela de 55 e 65 polegadas e processador HCX Pro AI, com inteligência artificial para combinar recursos de som e imagem. A empresa também afirmou que a TV apresenta um rápido tempo de resposta, além de recursos como Dolby Vision, Modo Cineasta.

Foto: TCL O novo modelo da TCL combina tecnologia de QLED e MiniLED e foi apresentada com um recurso a mais: uma câmera de 4 Megapixels. O aparelho também possui taxa de atualização de 120 Hz e faz parte dos três lançamentos da marca durante o evento — sendo o mais completo.

Foto: TCL Já o modelo C725 conta com uma tela de tecnologia QLED 4K com algumas funções mais simples, como Dolby Vision e o processador AiPQ. O aparelho funciona com sistema operacional Google TV, e deve chegar ao Brasil, mas ainda sem data estimada.