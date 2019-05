Apple Novo iPod Touch tem o mesmo processador do iPhone 7

Você se lembra do iPod Touch? Pois parece que a Apple finalmente lembrou. O dispositivo que já foi queridinho da empresa voltou a receber novidades nesta terça-feira, 28, quatro anos depois da última atualização.

Agora o aparelho tem um processador A10 Fusion, o mesmo usado no iPhone 7 e capacidade de armazenamento de até 256 GB. Além disso, suporta o iOS 12 e consegue usar Aplicativos ARKit, além de iniciar conversas em grupo no FaceTime .

O dispositivo, porém, não suporta reconhecimento facial ou digital. E, por isso, usuários ainda precisarão digitar um código para ter acesso.

O iPod Touch continua sendo bem mais barato que o iPhone. O modelo de 32 GB de armazenamento será vendido por US$ 199, quanto o de 128 GB custará 299. Já a maior versão, com 256 GB de armazenamento chegará às lojas por US$ 399, contra os 449 do iPhone 7 de 32 GB.

O novo dispositivo será vendido a partir de hoje no site oficial da Apple e chegará às lojas dos Estados Unidos até o fim de semana. Ainda não há previsão de data para o lançamento no Brasil.