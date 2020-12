Directv Go Directv Go aposta em canais ao vivo, catálogo on demand e ampla programação de esportes para atrair usuários no Brasil

A partir de hoje, mais uma opção de streaming de entretenimento estará disponível no Brasil. O Directv Go, da empresa Vrio, chega ao País nesta terça-feira, 1, depois de estrear seu serviço na América Latina, e vai oferecer um catálogo de séries, filmes e programação ao vivo por R$ 59,90 mensais.

Segundo a empresa, que opera os serviços da Sky no Brasil, são mais de 90 canais que incluem programações de emissoras como Globo, Record e Band, além de seus canais pagos. O serviço de streaming também aposta nos canais de esporte, disponibilizando todas as atuais opções no mercado integradas no pacote — SporTV, SporTV 2, SporTV 3, ESPN, ESPN 2, ESPN BR, FOX Sports, FOX Sports 2 e BandSports. Produtos que já são assinados à parte em operadoras de TV à cabo, como os canais Combate, Premiere e CONMEBOL TV também poderão ser adquiridos.

No mundo dos filmes e séries, o serviço oferece canais e conteúdos on demand, com títulos como Game of Thrones, This is Us e The Handmaid’s Tale. Ao todo, nove canais compõe a grade de entretenimento — Megapix, TNT, Space, Cinemax, Studio Universal, Paramount Channel, AXN, Universal Channel e Warner Channel. A assinatura também inclui canais de música, de ciência, infantis, de documentários e de notícias, como GloboNews, CNN Brasil e BandNews.

"O lançamento da Directv Go no Brasil possibilita que milhões de consumidores tenham acesso a uma nova opção de entretenimento, unindo o melhor conteúdo de TV ao vivo com a qualidade e a tecnologia de uma plataforma streaming," diz Estanislau Bassols, Presidente da Streamco Brasil e da SKY Brasil. "Trazemos uma nova categoria para o público brasileiro, única ao unir o melhor do ao vivo, dos esportes e do streaming de filmes e séries recentes. Ideal para quem demanda conteúdo de alta qualidade com a mobilidade que a experiência digital proporciona, e com um valor justo e competitivo".

O conteúdo pode ser acessado por dispositivos de streaming como Chromecast, Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV e Roku, além da plataforma pela internet e smartvs das marcas Samsung, Sony e Sharp. O usuário também pode acessar a plataforma por aplicativos para Android e iOS.