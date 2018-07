REUTERS

O Natal está chegando – e com ele, uma oportunidade de impulso nas vendas do Apple Watch. Pelo menos é o que diz uma pesquisa feita pela Reuters e pelo instituto de pesquisas Ipsos divulgada na última terça-feira, 8: segundo o levantamento, dois em cada três usuários do relógio inteligente da Apple planejam dar um Apple Watch de presente nesta temporada de final de ano. Além disso, o relatório mostra que 7% dos adultos norte-americanos tem a intenção de presentear alguém com o Apple Watch neste Natal – incluindo, é claro, os já proprietários.

Caso as intenções se confirmem, o Apple Watch terá vendas expressivas na casa de 16 milhões de unidades – a expectativa é baseada em projeções do Censo dos EUA de 2014, excluindo adolescentes.

Leia também:

Apple Watch custará até R$ 135 mil no Brasil

Vendido por R$ 3 mil, Apple Watch é usado apenas para checar as horas

Se uma fração destes clientes seguir adiante com a ideia de presente, a Apple ainda ficaria bem posicionada para atingir ou superar as estimativas de vendas de Wall Street para 2015, que variam de 10 milhões a 12 milhões de relógios, disse o analista Daniel Ives, da FBR Capital Markets. Ives espera vendas na casa de 12 milhões de Apple Watchs no mundo todo.

A Apple não forneceu quaisquer dados sobre vendas do relógio, que tem preço inicial de US$ 349. Um porta-voz da Apple não quis comentar a pesquisa.

Apesar das boas expectativas, a empresa tem tido dificuldades para fazer o Apple Watch emplacar: depois de ter 200 mil unidades vendidas em sua primeira semana, o relógio teve queda na procura dos consumidores – nas semanas seguintes, cerca de 20 mil Apple Watchs eram vendidos por semana. Muitos especialistas apontam que as pessoas ainda não conseguiram compreender a total função do dispositivo, seja o da Apple ou de outras marcas. Além disso, acham desnecessário pagar por um aparelhos que realiza funções que já podem ser feitas por meio do próprio celular.

No Brasil, o relógio inteligente da fabricante do iPhone chegou com preços que variam entre R$ 2,9 mil e R$ 135 mil, dependendo de qual dos 12 modelos é escolhido.

/REUTERS