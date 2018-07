Foto: Reprodução A ideia original para os hoverboards nasceu no filme 'De Volta Para o Futuro 2': após uma viagem no tempo para o ano de 2015, o protagonista Marty McFly usa uma prancha voadora, chamada de hoverboard, para fugir dos vilões. No ano passado, com a chegada da data mostrada no filme, uma onda nostálgica fez diversos produtos serem lançados no mercado com o nome de hoverboard. Conheça os principais.

Foto: Divulgação O mais popular dos modelos é o de duas rodas, que pode ser regulado com um controle manual e também com o equilíbrio do usuário. No Brasil, eles são importados e vendidos especialmente no site MercadoLivre, com valores entre R$ 1,8 e R$ 3 mil.

Foto: Divulgação Até mesmo novatos no ramo da tecnologia tem se lançado nesse mercado: é o caso do jogador Ronaldinho Gaúcho, que lançou em dezembro a sua linha de skates elétricos, a Ronaldinho Scooters. Fabricados por uma empresa sediada em Miami, os aparelhos são vendidos na internet por US$ 600 e podem ser enviados para o Brasil.

Foto: Divulgação Sensação na feira de eletrônicos CES 2016, o skate de uma roda só da Hoverboard Technologies é outro aparelho a se destacar no mercado. Atualmente em pré-venda e com lançamento previsto para julho, o aparelho criado pelo inventor americano Robert Bigler (leia entrevista) custa entre US$ 3 mil e US$ 4 mil, com autonomia de 16 km e velocidade máxima de 20 km/h.

Foto: Divulgação Com velocidade máxima de 24 km/h, outro produto sensação é o One Wheel: vendido a US$ 1,5 mil, o aparelho é fabricado nos EUA e consiste em uma prancha com uma roda só, que anda de lado.

Foto: Divulgação Verdadeiro desafio para os equilibristas, o monociclo elétrico também já chegou ao Brasil e pode ser comprado em sites como o Mercado Livre por preços a partir de R$ 1,3 mil. Na Avenida Paulista, eles já são sensação.

Foto: Divulgação Lançado em dezembro, a ArcaBoard é uma espécie de "tapete voador" que dispensa a rodas: com ventoinhas, o aparelho tem força equivalente a mais de 270 cavalos e tem autonomia para voar até 6 minutos, com uma pessoa de até 80 kg. No entanto, a máquina voadora pesa no bolso: sua primeira versão custa US$ 20 mil.

Foto: Divulgação Divulgado em abril de 2015 como um protótipo pela montadora japonesa Lexus, o Slide não deve ser vendido comercialmente: no entanto, ele é um dos modelos que chegam mais perto de realizar o sonho de ser Marty McFly por um dia. O segredo? O uso da levitação magnética, tecnologia que utiliza ímãs e supercondutores a temperaturas baixíssimas para fazer uma prancha flutuar. Entenda como o aparelho funciona.