Washington Post/Carolyn Van Houten Custando R$ 7 mil no Brasil e US$ 1 mil nos EUA, o iPhone X pode ser um dos itens mais trazidos na mala pelos brasileiros que viajam para fora, mas provavelmente ele não terá garantia por aqui

Em tempos de iPhone a R$ 7 mil e videogames bem acima do preço na conversão para o dólar, não são poucos os brasileiros que voltam do exterior com algum eletrônico na mala. Mas, antes de comprar um celular ou notebook em outro país, é bom ficar atento: se o aparelho quebrar durante o prazo de garantia, a maioria dos principais fabricantes que atuam no Brasil nega o conserto gratuito. A questão é tema de disputas na Justiça há 26 anos e as decisões nem sempre favorecem o usuário. Mas os órgãos de defesa do consumidor consultados pela reportagem são unânimes ao considerar que o prazo de garantia para produtos comprados no exterior deve seguir a mesma regra dos bens adquiridos no País.

No centro da discussão está uma interpretação do Código de Defesa do Consumidor, que obriga fabricantes e importadores a consertar os defeitos de seus produtos, mas não faz referência ao local de compra. O advogado Christian Printes, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), avalia que a norma garante ao consumidor, além do prazo de garantia contratual, também o tempo de garantia definido na lei. “O fornecedor que tem representatividade internacional e atua no Brasil deve respeitar as mesmas regras”, pontua.

A garantia contratual é aquela definida pelo fabricante, que geralmente vale 12 meses. Além dela, a lei determina um prazo de três meses para bens duráveis, como eletrônicos, que devem ser somados à garantia do fabricante.

Para o Procon de São Paulo, as empresas devem se responsabilizar ao menos pela garantia legal, de três meses, quando o aparelho é trazido do exterior por um consumidor. “O Código de Defesa do Consumidor nos permite entender desta forma porque fala do fabricante e da responsabilidade solidária dos fornecedores”, diz Fátima Lemos, assessora técnica da fundação.

Arthur Rollo, titular da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), que é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, concorda. Para ele, “se a empresa não atender o pedido do consumidor, é caso de ação judicial porque ela faz uma publicidade mundial e tem atuação mundial. Isso reforça a marca e justifica a demanda”.

Justiça. A discussão foi para os tribunais pela primeira vez em 1991, um ano depois da aprovação do Código de Defesa do Consumidor, quando um turista comprou nos Estados Unidos uma filmadora da Panasonic que tinha garantia de um ano e apresentou problemas logo depois da compra. No Brasil a empresa não vendia o eletrônico e afirmou que, por isso, não poderia consertá-lo. O caso se arrastou até 2005, quando o Superior Tribunal de Justiça (STJ) finalmente condenou a empresa a indenizar o turista em R$ 4 mil.

A decisão do STJ passou a ser usada em ações judiciais como argumento para garantir o conserto de produtos dos consumidores, mas as sentenças nem sempre são favoráveis. Em 2015, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entendeu, em decisão final, que um PlayStation não precisaria ser consertado pela Sony, fabricante do videogame, porque “a responsabilidade do fornecedor [...] só existirá quando colocar o produto no mercado brasileiro”, o que a turma de juízes considerou não ter sido feito com aquela unidade, trazida do exterior por um viajante.

Além do iPhone: veja os principais anúncios do evento da Apple











Foto: REUTERS/Stephen Lam Nesta terça-feira, 12, em Cupertino, na Califórnia, a Apple lançou o novos modelos de iPhone. Mas o evento de quase duas horas não apresentou novidades somente na linha de smartphones da empresa. Veja os outros anúncios do evento! Foto: REUTERS/Stephen Lam Na abertura do evento, Tim Cook, presidente executivo da Apple, subiu ao palco para homenagear Steve Jobs. O presidente disse que o espírito e a filosofia de Jobs serão sempre o DNA da Apple."Ele era um gênio. Uma das muitas formas que ele mostrou isso foi valorizando o talento de todo mundo com quem ele trabalhou. Ele pensava muito sobre o nosso ambiente de trabalho, e acreditava que devia inspirar as pessoas a criar um mundo melhor". O teatro em que o evento aconteceu leva o nome de Steve Jobs. Foto: Jim Wilson/The New York Times Tim Cook também falou sobre a nova sede da Apple, inaugurada no início deste ano. O lugar tem 9 mil árvores e um grande prédio central em formato de disco voador, onde fica o Teatro Steve Jobs. Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP Na sequência, Angela Hall, chefe de varejo da Apple, subiu ao palco para falar da nova proposta das lojas da Apple. Com salas de reuniões e áreas arborizadas, o design delas mudou. Para a executiva, elas são mais que lojas, "são lugares de reunião onde qualquer pessoa é bem-vinda; lugares onde se pode discutir sobre a Apple". O programa Today At Apple foi criado para que cada loja da empresa tenha atividades relacionadas a cultura, empreendedorismo, programação e educação. A executiva anunciou que a Apple vai construir uma nova loja em um prédio de cinco andares na Champs Elysée em Paris, além de reinaugurar o seu espaço da 5ª avenida em Nova York. Foto: REUTERS/Stephen Lam As primeiras novidades anunciados no Apple Watch foram o software Gym Kit, que permite que o aparelho se sincronize com aparelhos de academia e até mesmo avise o usuário quando seus batimentos cardíacos estiverem numa frequência fora do usual. A partir de agora, o todos os Apple Watch serão atualizados e seus dados serão enviados para a Universidade de Stanford, que participa do projeto Apple Heart Study — uma parceria que usa os dados do relógio para entender melhor o funcionamento do coração. Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP O novo Apple Watch Series 3 é o primeiro relógio da Apple que é independente do iPhone, já que pode receber um chip 4G, fazer chamadas de voz e se conectar à internet sem precisar de Wi-Fi. A versão simples do aparelho, sem telefonia celular, custará US$ 329. Já a com telefonia celular, custará US$ 399. O aparelho chega ao mercado em 22 de setembro. O Brasil não foi citado na apresentação. Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez A Apple TV — aquele dispositivo similar ao Chromecast que é capaz de deixar qualquer TV inteligente — pode agora exibir vídeos com resolução Ultra HD. A Apple terá parcerias com emissoras norte-americanas para passar jogos ao vivo na Apple TV. Eddy Cue, Vice Presidente da Apple, anunciou uma biblioteca de filmes em 4K HDR no iTunes, além de parcerias com Netflix e Amazon Prime Video. A Apple TV 4K vai custar entre US$179 (32GB) e US$199 (64BG). Chega ao mercado no dia 22 de setembro. Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez) Depois de quase uma hora de evento, Tim Cook volta ao palco para falar do tão esperado iPhone 8. Como de costume, a empresa lançou uma versão normal e a versão Plus. O corpo dos aparelhos está disponível nas cores prata, cinza e dourado, com design em alumínio revestido de vidro na parte frontal e traseira. A tela dos dispositivos é HD Display, a do iPhone 8 tem 4,7 polegadas e a do iPhone 8 Plus tem 5,5”. Outra novidade é que a Apple vai permitir que o iPhone tenha carregamento sem fio (a empresa escolheu a traseira de vidro para permitir que o aparelho tenha carregamento por indução mais fácil). Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez O iPhone 8 ganhou um novo processador, o A11. Nele, são seis núcleos, dois dedicados a performance e quatro dedicados a alta eficiência. O processador gráfico do A11 é 30% mais rápido que o do chip anterior, o A10. Já a câmera do dispositivo passou por melhorias em sensores. O iPhone 8 manteve o padrão de uma câmera traseira de lente única de 12 megapixels, mas o iPhone 8 Plus traz duas lentes, ambas de 12 MP. A Apple diz que iPhone 8 é o melhor dispositivo para gravar vídeo, já que faz gravações a 60 fps com resolução 4K (Ultra HD). As câmeras também estão preparadas para trabalhar com realidade aumentada, bem como o chip A11. Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP O iPhone 8 terá dois tamanhos: 64 GB e 256 GB, a partir de US$ 699. Já o iPhone 8 Plus terá os dois mesmos tamanhos, a partir de US$ 799. A pré-venda começa em 15 de setembro e os dois aparelhos começarão a ser vendidos no dia 22. Já a atualização para o iOS 11, novo sistema operacional da empresa, começa na próxima terça-feira, 19 de setembro. Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez O novo iPhone X, lançado para celebrar os dez anos de iPhone, tem tela de 5,8 polegadas, um pouco maior que a do iPhone 8 Plus, mas traz um design arredondado quase sem bordas. Além disso, o botão Home, que permite voltar para a tela inicial do dispositivo, desapareceu no novo modelo. A tela e a traseira são recobertas com vidro ultra resistente, e este é o primeiro aparelho da marca a vir com telas OLED. Na parte interna, o smartphone traz o processador A10 Bionic, com dois núcleos de processador e uma nova tecnologia de aprendizado de máquina embutida no chip (neural engine). O usuário poderá desbloquear o aparelho somente ao olhar para a tela, mesmo no escuro. O smartphone chega com a nova versão do sistema operacional iOS 11 e será vendido nas cores preto e cinza. O iPhone X vai custar US$ 999.

Conserto. Entre as 11 maiores fabricantes de celulares e notebooks com atuação no País, somente quatro afirmaram ao Estado consertar no Brasil aparelhos comprados em outros países que estejam dentro da garantia.

A Samsung oferece conserto para todos os notebooks da marca, enquanto HP e Dell só dão garantia para modelos trazidos do exterior que também forem comercializados pelas marcas no Brasil. Já a Lenovo conserta no País somente alguns modelos dos notebooks que a empresa produz – são os aparelho das linhas Think, Gamer Y720 e Yoga 900 ou superiores.

Já Microsoft, Huawei, Asus e Motorola não oferecem garantia a nenhum eletrônico comprado lá fora. A LG disse não ter política sobre o assunto e Apple e Acer não se posicionaram depois de uma semana de solicitações da reportagem. Das 11 empresas consultadas, nenhuma estende a garantia para celulares trazidos do exterior.

Arthur Rollo, da Senacon, sugere que o consumidor tenha uma “perspectiva preventiva” na hora de escolher. “Se estiver na dúvida entre alguns produtos, ele pode perguntar quais opções têm garantia mundial.”

Se o aparelho já tiver sido comprado e a assistência técnica se recusar a consertá-lo, Christian Printes orienta o consumidor a, primeiro, tentar comprovar a recusa por escrito e entrar em contato com o atendimento ao consumidor da fabricante.

Caso a empresa também não queira consertar o aparelho, o usuário pode fazer uma reclamação no Procon ou no site Consumidor.gov.br, que é ligado à Senacon e viabiliza resoluções amigáveis entre fabricantes e consumidores, mas não tem participação de todas as empresas. Se isto também não funcionar, Printes diz que é necessário entrar com uma ação no Juizado Especial Cível, o que pode ser feito pelo site do Tribunal de Justiça em São Paulo e não exige advogado se o produto custar menos de 20 salários mínimos – ou seja, menos de R$18.740.