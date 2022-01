Jason Lee/Reuters - 20/09/2019 A função é esperada desde 2020, quando a Apple comprou a startup canadense Mobeewave, especializada em terminais de pagamento sem contato

O iPhone pode em breve se tornar uma “maquininha” de cartão. De acordo com a agência de notícias Bloomberg, a Apple permitirá que pequenas empresas usem o celular para computar pagamentos com aproximação, sem a necessidade de outros hardwares. A expectativa é de que o novo recurso seja lançado em uma atualização do software iOS nos próximos meses.

A ferramenta é esperada desde 2020, quando a fabricante de Cupertino comprou a startup canadense Mobeewave, especializada em terminais de pagamento sem contato. Antes da aquisição pela Apple, a empresa trabalhava com a Samsung em funcionalidades semelhantes.

Para funcionar, a tecnologia da Mobeewave precisa apenas de um aplicativo e do NFC (comunicação por proximidade, na sigla em inglês) do celular – o vendedor precisa digitar o valor que deseja cobrar, e o cliente aproxima o cartão na parte de trás do dispositivo.

A Apple não respondeu a pedidos de comentário. Não está claro se o recurso será lançado como parte do Apple Pay, função que permite realizar pagamentos por aproximação encostando o iPhone ou Apple Watch em maquininha. No Brasil, o Apple Pay está disponível desde 2018, quando bancos tradicionais e fintechs começaram a aderir à solução.